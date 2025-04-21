Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250421/neft-856868391.html
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней - 21.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:11+0300
2025-04-21T09:11+0300
энергетика
нефть
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 63,14 доллара. За два предыдущих торговых дня котировки марки Brent выросли в цене на 5,09%, а марки WTI - на 5,37%. "Все демонстрирует пессимистичный настрой - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики. Опасения по поводу экономического спада остаются основным риском", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
https://1prime.ru/20250421/metally-856851008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки
Энергетика, Нефть, Рынки
09:11 21.04.2025
 
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней

Цены на нефть снижаются после роста в течение двух торговых дней ранее

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 63,14 доллара.
За два предыдущих торговых дня котировки марки Brent выросли в цене на 5,09%, а марки WTI - на 5,37%.
"Все демонстрирует пессимистичный настрой - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики. Опасения по поводу экономического спада остаются основным риском", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
Мелитопольский литейный завод - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Новая нефть. Россия взялась за ценнейшее стратегическое сырье
06:06
 
ЭнергетикаНефтьРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала