https://1prime.ru/20250421/neft-856868391.html

Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней

Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней - 21.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:11+0300

2025-04-21T09:11+0300

2025-04-21T09:11+0300

энергетика

нефть

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 63,14 доллара. За два предыдущих торговых дня котировки марки Brent выросли в цене на 5,09%, а марки WTI - на 5,37%. "Все демонстрирует пессимистичный настрой - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики. Опасения по поводу экономического спада остаются основным риском", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).

https://1prime.ru/20250421/metally-856851008.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки