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Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней - 21.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:11+0300
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2025-04-21T09:11+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 63,14 доллара. За два предыдущих торговых дня котировки марки Brent выросли в цене на 5,09%, а марки WTI - на 5,37%. "Все демонстрирует пессимистичный настрой - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики. Опасения по поводу экономического спада остаются основным риском", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
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нефть, рынки
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
Цены на нефть снижаются после роста в течение двух торговых дней ранее
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают после роста в течение двух торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 63,14 доллара.
За два предыдущих торговых дня котировки марки Brent выросли в цене на 5,09%, а марки WTI - на 5,37%.
"Все демонстрирует пессимистичный настрой - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики. Опасения по поводу экономического спада остаются основным риском", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
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