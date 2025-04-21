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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%
Мировые цены на нефть в понедельник днем падают уже более чем на 2% на фоне ожиданий по переговорам США и Ирана и опасений по экономическим перспективам,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:32+0300
2025-04-21T14:32+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем падают уже более чем на 2% на фоне ожиданий по переговорам США и Ирана и опасений по экономическим перспективам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,3%, до 66,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,48%, до 62,42 доллара. Утром нефть дешевела более чем на 1%. В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится 26 апреля. "Ядерные переговоры между США и Ираном, похоже, продвигаются относительно успешно, помогая ослабить довольно большой риск для предложения, нависший над нефтяным рынком", - сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Среди трейдеров также сохраняются опасения по поводу перспектив экономического роста, что может сдержать ожидания по мировому спросу на нефть. Так, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее в апреле заявила, что МВФ представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран. Инвесторы продолжают опасаться влияния торговой политики США на рост мировой экономики. "Это не та волатильность, на которую можно ориентироваться в среднесрочной перспективе, потому что она меняется каждый день. Тарифы в 25% могут превратиться в тарифы в 10%, или 5%, или 2%, или вообще быть отложены. Это несколько усложняет ценообразование и управление рисками", - сказал Блумбергу глава глобального отдела по сырьевым товарам Bank of America Corp. Джордж Култраро (George Cultraro).
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нефть, рынки, сша, иран, москва, кристалина георгиева, мид, мвф
Экономика, Нефть, Рынки, США, ИРАН, МОСКВА, Кристалина Георгиева, МИД, МВФ
14:32 21.04.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%

Нефть дешевеет более чем на 2% на ожиданиях по переговорам США и Ирана

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем падают уже более чем на 2% на фоне ожиданий по переговорам США и Ирана и опасений по экономическим перспективам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,3%, до 66,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,48%, до 62,42 доллара. Утром нефть дешевела более чем на 1%.
В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится 26 апреля.
"Ядерные переговоры между США и Ираном, похоже, продвигаются относительно успешно, помогая ослабить довольно большой риск для предложения, нависший над нефтяным рынком", - сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Среди трейдеров также сохраняются опасения по поводу перспектив экономического роста, что может сдержать ожидания по мировому спросу на нефть. Так, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее в апреле заявила, что МВФ представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран. Инвесторы продолжают опасаться влияния торговой политики США на рост мировой экономики.
"Это не та волатильность, на которую можно ориентироваться в среднесрочной перспективе, потому что она меняется каждый день. Тарифы в 25% могут превратиться в тарифы в 10%, или 5%, или 2%, или вообще быть отложены. Это несколько усложняет ценообразование и управление рисками", - сказал Блумбергу глава глобального отдела по сырьевым товарам Bank of America Corp. Джордж Култраро (George Cultraro).
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Нефть дешевеет после роста в течение двух торговых дней
09:11
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАИРАНМОСКВАКристалина ГеоргиеваМИДМВФ
 
 
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