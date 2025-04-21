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Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%
Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:07+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,69%, до 66,13 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,62%, до 62,33 доллара. Неделю котировки нефти начинают со снижения после роста примерно на 5% по итогам предыдущей недели. Аналитики отмечают в понедельник уход трейдеров от риска на фоне опасений относительно торговой войны и ее влияния на мировую экономику. "Похоже, что нефть дешевеет на фоне всеобщего отказа от риска. Преобладающие настроения относительно нефти по-прежнему выглядят негативными", - сказал агентству Блумберг глава исследовательского отдела Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell), указывая на ухудшение прогнозов перспектив роста мировой экономики.
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нефть, рынки
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%
Нефть дешевеет почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,69%, до 66,13 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,62%, до 62,33 доллара.
Неделю котировки нефти начинают со снижения после роста примерно на 5% по итогам предыдущей недели. Аналитики отмечают в понедельник уход трейдеров от риска на фоне опасений относительно торговой войны и ее влияния на мировую экономику.
"Похоже, что нефть дешевеет на фоне всеобщего отказа от риска. Преобладающие настроения относительно нефти по-прежнему выглядят негативными", - сказал агентству Блумберг глава исследовательского отдела Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell), указывая на ухудшение прогнозов перспектив роста мировой экономики.
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%