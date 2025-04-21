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Мировые цены на нефть снижаются почти на 3% - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/neft-856891852.html
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%
Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:07+0300
2025-04-21T18:07+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,69%, до 66,13 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,62%, до 62,33 доллара. Неделю котировки нефти начинают со снижения после роста примерно на 5% по итогам предыдущей недели. Аналитики отмечают в понедельник уход трейдеров от риска на фоне опасений относительно торговой войны и ее влияния на мировую экономику. "Похоже, что нефть дешевеет на фоне всеобщего отказа от риска. Преобладающие настроения относительно нефти по-прежнему выглядят негативными", - сказал агентству Блумберг глава исследовательского отдела Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell), указывая на ухудшение прогнозов перспектив роста мировой экономики.
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нефть, рынки
Экономика, Нефть, Рынки
18:07 21.04.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются почти на 3%

Нефть дешевеет почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают почти на 3% на снижении рисковых настроений среди инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,69%, до 66,13 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,62%, до 62,33 доллара.
Неделю котировки нефти начинают со снижения после роста примерно на 5% по итогам предыдущей недели. Аналитики отмечают в понедельник уход трейдеров от риска на фоне опасений относительно торговой войны и ее влияния на мировую экономику.
"Похоже, что нефть дешевеет на фоне всеобщего отказа от риска. Преобладающие настроения относительно нефти по-прежнему выглядят негативными", - сказал агентству Блумберг глава исследовательского отдела Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell), указывая на ухудшение прогнозов перспектив роста мировой экономики.
Нефть, добыча
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%
14:32
 
ЭкономикаНефтьРынки
 
 
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