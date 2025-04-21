https://1prime.ru/20250421/putin-856874903.html

Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"

Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик" - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:13+0300

2025-04-21T12:13+0300

2025-04-21T12:13+0300

москва

рф

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

росатом

ниц "курчатовский институт"

https://cdnn.1prime.ru/img/83290/63/832906351_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_a6cac703ca4ce29c5e8d2773a69f5c6c.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ и потому важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с госкорпорацией "Росатом", федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

https://1prime.ru/20250421/putin-856874716.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рф, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, ниц "курчатовский институт"