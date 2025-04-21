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Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"
Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:13+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ и потому важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с госкорпорацией "Росатом", федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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москва, рф, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом, ниц "курчатовский институт"
МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом, НИЦ "Курчатовский институт"
Путину доложат, как быстрее создать ядерный реактор-"мусорщик"
Путин поручил ускорить создание реактора для "выжигания" опасных радиоактивных веществ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ и потому важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с госкорпорацией "Росатом", федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Путин поручил создать базу данных свойств высокотехнологичных материалов