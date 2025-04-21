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Путин оценил опыт введения пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил опыт введения пасхального перемирия
Путин оценил опыт введения пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин оценил опыт введения пасхального перемирия
Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:53+0300
2025-04-21T16:57+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности. Кроме того, президент допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.
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россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин
16:53 21.04.2025 (обновлено: 16:57 21.04.2025)
 
Путин оценил опыт введения пасхального перемирия

Путин: Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - подчеркнул российский лидер.
Президент также отметил, что почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности. Кроме того, президент допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин оценил предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры
16:50
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир Путин
 
 
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