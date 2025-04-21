https://1prime.ru/20250421/putin-856888429.html

Путин оценил опыт введения пасхального перемирия

Путин оценил опыт введения пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин оценил опыт введения пасхального перемирия

Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:53+0300

2025-04-21T16:53+0300

2025-04-21T16:57+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение". "Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что почти 5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было зафиксировано, но в целом было снижение активности. Кроме того, президент допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.

https://1prime.ru/20250421/putin-856888124.html

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россия, владимир путин