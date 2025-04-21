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Эксперт объяснил, как снижение цен на нефть отразится на рынке акций РФ

Эксперт объяснил, как снижение цен на нефть отразится на рынке акций РФ - 21.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как снижение цен на нефть отразится на рынке акций РФ

Текущее снижение мировых цен на нефть окажет лишь ограниченное влияние на российский рынок акций, так как доля нефтяных компаний в нем составляет примерно 20%,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T14:51+0300

2025-04-21T14:51+0300

2025-04-21T14:54+0300

экономика

нефть

акции

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дональд трамп

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Текущее снижение мировых цен на нефть окажет лишь ограниченное влияние на российский рынок акций, так как доля нефтяных компаний в нем составляет примерно 20%, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Мировые цены на нефть с начала месяца заметно понизились. А по состоянию на 14.07 мск понедельника они падают на 2,19% относительно закрытия пятницы и держатся вблизи 66,5 доллара за баррель. Тем временем Минэкономразвития РФ ранее в понедельник значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 68 долларов за баррель с 81,7 доллара. "Доля нефтяных компаний в капитализации российского рынка составляет примерно 20%. Поэтому через нефтяные компании влияние на рынок будет небольшим... Влияние на весь рынок будет ограниченным (хотя в случае глубокого и затяжного снижения избежать негатива не удастся). Однако тарифная история то и дело меняется на глазах, поэтому оценить риски более точно получится лишь к середине года", - рассуждает Скрябин. Более того, в истории рынка были случаи, когда акции продолжали дорожать, игнорируя падение цен на нефть, замечает он. Например, в 2018-2020 годах, когда рынок рос под влиянием смягчения монетарной политики и реформы дивидендных выплат, обязавшей госкомпании направлять на выплаты 50% чистой прибыли. В декабре прошлого года рынок, несмотря на снижение стоимости нефти, перешел к быстрому росту после того, как ЦБ неожиданно не стал повышать ключевую ставку. А в начале этого года движение рынка в большей степени определялось мировой политикой. "Однако резкое и, главное, долгосрочное снижение цен на нефть, например, до 50 долларов и ниже, может привести к торможению всей экономики, увеличению дефицита бюджета, ослаблению рубля и росту инфляции, что, конечно, негативно. Как работает такая цепочка, мы видели в 2008-м, а также в 2011-2014 годах", - отмечает Скрябин. Мировые цены на нефть начали резко снижаться после объявления 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Максимально котировки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались.

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нефть, акции, саудовская аравия, дональд трамп, ук альфа-капитал, опек