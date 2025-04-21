Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз птиц из Узбекистана - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/sudy-856865142.html
Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз птиц из Узбекистана
Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз птиц из Узбекистана - 21.04.2025, ПРАЙМ
Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз птиц из Узбекистана
Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф, наложенный Астраханской таможней на "Аэрофлот" за ввоз в Россию из Узбекистана 20 птиц -... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T06:33+0300
2025-04-21T06:33+0300
бизнес
россия
экономика
калмыкия
москва
камчатка
аэрофлот
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856865142.jpg?1745206431
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф, наложенный Астраханской таможней на "Аэрофлот" за ввоз в Россию из Узбекистана 20 птиц - дроф-красоток - для создания центра реинтродукции и сохранения птиц семейства дрофиных в Калмыкии, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Узбекистанское исследовательское учреждение "Эмиратский центр разведения птиц для сохранения" безвозмездно передало дроф-красоток России в рамках проекта по созданию двух пилотных центров для увеличения численности птиц: в Калмыкии - для дроф, на Камчатке - для птиц семейства соколиных. Пернатые в сопровождении сотрудника центра были доставлены в 2023 году рейсами "Аэрофлота" из Бухары в Москву, а затем в Астрахань. Оттуда птиц перевезли в Калмыкию и после карантина выпустили в естественную среду под контролем сотрудников республиканской дирекции особо охраняемых природных территорий, получателя груза. Астраханская таможня установила, что при ввозе птиц никакие таможенные процедуры не применялись, и признала птиц "товаром, незаконно перемещенным через таможенную границу ЕАЭС". В октябре 2024 года таможня привлекла "Аэрофлот" к административной ответственности, назначив ему штраф почти в 478 тысяч рублей. Перевозчик оспорил наказание в суде, где заявил, что птицы перевозились не в качестве груза, а в качестве сопровождаемого багажа: семь мест весом в 104 килограмма, поэтому грузовая авианакладная не оформлялась, а правила для провоза багажа были соблюдены. В частности, пассажир предъявил ветеринарные свидетельства и сертификаты. Арбитражный суд Москвы согласился с доводами заявителя. В нем отметили, что "Аэрофлот" сообщил в таможенный орган о ввозе птиц в багаже, но таможенные операции в отношении них не проводились. "Ответственность за ненадлежащее проведение сотрудниками "Шереметьевской таможни" таможенного контроля в отношении багажа пассажира… сведения о котором… переданы таможенному органу, Астраханская таможня пытается возложить на перевозчика. Перевозчик не только не имеет обязанности определять статус товаров для таможенных целей, но также не имеет реальных полномочий и возможностей определить, могут или не могут относиться товары, содержащиеся в сопровождаемом багаже пассажиров, к товарам для личного пользования. Действия перевозчика… являются правомерными", - указал суд. С этими выводами в апреле согласился и Девятый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобу таможни. Суды отменили назначенный "Аэрофлоту" штраф.
калмыкия
москва
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, калмыкия, москва, камчатка, аэрофлот, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Калмыкия, МОСКВА, КАМЧАТКА, Аэрофлот, ЕАЭС
06:33 21.04.2025
 
Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз птиц из Узбекистана

Суды признали незаконным штраф "Аэрофлота" за ввоз 20 птиц из Узбекистана

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф, наложенный Астраханской таможней на "Аэрофлот" за ввоз в Россию из Узбекистана 20 птиц - дроф-красоток - для создания центра реинтродукции и сохранения птиц семейства дрофиных в Калмыкии, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Узбекистанское исследовательское учреждение "Эмиратский центр разведения птиц для сохранения" безвозмездно передало дроф-красоток России в рамках проекта по созданию двух пилотных центров для увеличения численности птиц: в Калмыкии - для дроф, на Камчатке - для птиц семейства соколиных.
Пернатые в сопровождении сотрудника центра были доставлены в 2023 году рейсами "Аэрофлота" из Бухары в Москву, а затем в Астрахань. Оттуда птиц перевезли в Калмыкию и после карантина выпустили в естественную среду под контролем сотрудников республиканской дирекции особо охраняемых природных территорий, получателя груза.
Астраханская таможня установила, что при ввозе птиц никакие таможенные процедуры не применялись, и признала птиц "товаром, незаконно перемещенным через таможенную границу ЕАЭС". В октябре 2024 года таможня привлекла "Аэрофлот" к административной ответственности, назначив ему штраф почти в 478 тысяч рублей.
Перевозчик оспорил наказание в суде, где заявил, что птицы перевозились не в качестве груза, а в качестве сопровождаемого багажа: семь мест весом в 104 килограмма, поэтому грузовая авианакладная не оформлялась, а правила для провоза багажа были соблюдены. В частности, пассажир предъявил ветеринарные свидетельства и сертификаты.
Арбитражный суд Москвы согласился с доводами заявителя. В нем отметили, что "Аэрофлот" сообщил в таможенный орган о ввозе птиц в багаже, но таможенные операции в отношении них не проводились.
"Ответственность за ненадлежащее проведение сотрудниками "Шереметьевской таможни" таможенного контроля в отношении багажа пассажира… сведения о котором… переданы таможенному органу, Астраханская таможня пытается возложить на перевозчика. Перевозчик не только не имеет обязанности определять статус товаров для таможенных целей, но также не имеет реальных полномочий и возможностей определить, могут или не могут относиться товары, содержащиеся в сопровождаемом багаже пассажиров, к товарам для личного пользования. Действия перевозчика… являются правомерными", - указал суд.
С этими выводами в апреле согласился и Девятый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобу таможни. Суды отменили назначенный "Аэрофлоту" штраф.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКалмыкияМОСКВАКАМЧАТКААэрофлотЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала