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Укрепление рубля снизит стоимость отдыха российских туристов в Турции

Укрепление рубля снизит стоимость отдыха российских туристов в Турции - 21.04.2025, ПРАЙМ

Укрепление рубля снизит стоимость отдыха российских туристов в Турции

Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики, сообщил РИА... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T05:45+0300

2025-04-21T05:45+0300

2025-04-21T05:45+0300

туризм

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атор

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АНТАЛЬЯ, 21 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики, сообщил РИА Новости на условиях анонимности метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 15 апреля отметила, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля. "С укреплением рубля российские туристы смогут тратить меньше российской валюты на свои покупки в Турции. Это может снизить стоимость отдыха, так как за ту же сумму в рублях они смогут получить больше турецких лир. Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов по сравнению с другими странами, что может привести к росту числа посетителей и, возможно, к изменениям в ценовой политике на рынке", - сказал собеседник агентства. Четвертый Дипломатический форум прошел с 11 по 13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединило участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

турция

анталья

анкара

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туризм, бизнес, россия, турция, анталья, анкара, атор