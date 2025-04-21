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Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - 21.04.2025, ПРАЙМ

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:35+0300

2025-04-21T00:35+0300

2025-04-21T00:35+0300

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ДОНЕЦК, 21 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 33 боеприпаса. Поступили сведения о ранении мирного жителя, добавило правительство республики по вопросам документирования военных преступлений. Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 20 апреля указало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости передавал, что как минимум три взрыва произошли в Донецке на фоне перемирия. Позднее стало известно еще об одном обстреле Горловки: по городу выпустили четыре снаряда.

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общество , россия, украина, донецк, рф, владимир путин, всу