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Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на территорию РФ маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на территорию РФ маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением алкоголя из стран ЕАЭС. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее маркировка алкоголя должна была осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан. Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России. Но до 28 февраля 2026 года включительно допускается его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза. Для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Кроме того, согласно закону, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки. Закон также продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет. Ранее законодательство предусматривало, что такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года. Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ЕАЭС
Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
МОСКВА 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе на территорию РФ маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением алкоголя из стран ЕАЭС. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее маркировка алкоголя должна была осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.
Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России. Но до 28 февраля 2026 года включительно допускается его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза.
Для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию.
Кроме того, согласно закону, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки.
Закон также продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет. Ранее законодательство предусматривало, что такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года.
Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Совфед одобрил закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию