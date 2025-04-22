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Раскрыто, как подорожают авто из-за новой системы расчета утильсбора с мая - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, как подорожают авто из-за новой системы расчета утильсбора с мая
Раскрыто, как подорожают авто из-за новой системы расчета утильсбора с мая - 22.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, как подорожают авто из-за новой системы расчета утильсбора с мая
Новая система расчета утильсбора, что приведет к удорожанию автомобилей, вступает в силу с 1 мая, однако подорожают они ближе к осени, рассказала агентству... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T02:02+0300
2025-04-22T02:02+0300
авто
спрос на легковые авто
импорт подержанных авто
белоруссия
утильсбор
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая система расчета утильсбора, что приведет к удорожанию автомобилей, вступает в силу с 1 мая, однако подорожают они ближе к осени, рассказала агентству "Прайм" Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.По ее словам, сейчас на складах есть запасы автомобилей по старым ценам, и они должны быть распроданы."Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью", - считает Ермилова.Важно учесть, что изменение расчетов будет происходить в основном на те автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту. "Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", - подсчитала экономист.В настоящее время сумма утильсбора достигает порядка 660 тысяч рублей за автомобиль для реализации. В личных целях сбор составляет несколько тысяч рублей в зависимости от возраста автомобиля. Сниженный сбор можно получить, если в течение года авто не продается и сразу ставится на учет.На самом деле рост цен на автомобили неизбежен при росте утильсбора. При этом мы скорее всего будем наблюдать снижение спроса, предполагает Ермилова. По ее мнению, это не очень хороший тренд для рынка. Тем более, на складах до сих пор осталось много авто прежних лет выпуска, на которые придется давать скидки.Рост утильсбора коснется и ввозимых подержанных автомобилей. "Чтобы не переплачивать, стоит рассматривать запасы на складах дилеров", - советует экономист.
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авто, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто, белоруссия, утильсбор
Авто, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто, БЕЛОРУССИЯ, утильсбор
02:02 22.04.2025
 
Раскрыто, как подорожают авто из-за новой системы расчета утильсбора с мая

Эксперт Ермилова: из-за новой схемы утильсбора авто к осени подорожают на 10-15%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая система расчета утильсбора, что приведет к удорожанию автомобилей, вступает в силу с 1 мая, однако подорожают они ближе к осени, рассказала агентству "Прайм" Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, сейчас на складах есть запасы автомобилей по старым ценам, и они должны быть распроданы.
"Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью", - считает Ермилова.
Важно учесть, что изменение расчетов будет происходить в основном на те автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту. "Безусловно, изменение расчетов приведет к росту стоимости на 10-15%. Отдельные марки могут подорожать и на 20-25%, в том числе, те, что ввозят через Беларусь и Киргизию", - подсчитала экономист.
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В настоящее время сумма утильсбора достигает порядка 660 тысяч рублей за автомобиль для реализации. В личных целях сбор составляет несколько тысяч рублей в зависимости от возраста автомобиля. Сниженный сбор можно получить, если в течение года авто не продается и сразу ставится на учет.
На самом деле рост цен на автомобили неизбежен при росте утильсбора. При этом мы скорее всего будем наблюдать снижение спроса, предполагает Ермилова. По ее мнению, это не очень хороший тренд для рынка. Тем более, на складах до сих пор осталось много авто прежних лет выпуска, на которые придется давать скидки.
Рост утильсбора коснется и ввозимых подержанных автомобилей. "Чтобы не переплачивать, стоит рассматривать запасы на складах дилеров", - советует экономист.
 
Автоспрос на легковые автоимпорт подержанных автоБЕЛОРУССИЯутильсбор
 
 
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