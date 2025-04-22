https://1prime.ru/20250422/brend-856908844.html
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:17+0300
2025-04-22T11:17+0300
2025-04-22T11:18+0300
экономика
бренд
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/02/833490204_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f4bd198e809e6d0f38bc339b8699cf06.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года. Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/02/833490204_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dc3239fe82528285638c50a4c06b004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бренд
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Роспатент: бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.
Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию.
Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA