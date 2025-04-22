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Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
бренд
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года. Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
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бренд
Экономика, бренд
11:17 22.04.2025 (обновлено: 11:18 22.04.2025)
 
Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Роспатент: бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное"
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.
Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию.
Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
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