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Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России - 22.04.2025, ПРАЙМ

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:17+0300

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экономика

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года. Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.

https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html

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бренд