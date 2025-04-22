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США считают, что Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США считают, что Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей
США считают, что Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей - 22.04.2025, ПРАЙМ
США считают, что Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей
США считают, что Индия выиграет от расширения экспорта американских энергоносителей и предлагает Нью-Дели рассмотреть возможность устранения для США некоторых... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:35+0300
2025-04-22T13:35+0300
экономика
нефть
индия
сша
москва
джей ди вэнс
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США считают, что Индия выиграет от расширения экспорта американских энергоносителей и предлагает Нью-Дели рассмотреть возможность устранения для США некоторых нетарифных барьеров на этом рынке, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели. "США наделены огромными природными ресурсами и способны вырабатывать такое количество энергии, что мы хотим также иметь возможность продавать их нашим друзьям, таким, как Индия. Мы считаем, что ваша страна выиграет от экспорта американских энергоносителей и расширения этого экспорта. Вы сможете больше производить, строить и выращивать при меньших затратах. Мы также хотим помочь Индии освоить ее собственные значительные природные ресурсы, включая запасы газа в шельфовых месторождениях", - сказал Вэнс. Он отметил, что у Индии есть возможность сделать шаги для укрепления сотрудничества между странами в области энергетики. "Для этого я хотел бы предложить Индии рассмотреть возможность отмены некоторых нетарифных барьеров для доступа Америки на индийский рынок", -добавил Вэнс.
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нефть, индия, сша, москва, джей ди вэнс
Экономика, Нефть, ИНДИЯ, США, МОСКВА, Джей Ди Вэнс
13:35 22.04.2025
 
США считают, что Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей

Вице-президент США Вэнс: Индия выиграет от экспорта американских энергоносителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США считают, что Индия выиграет от расширения экспорта американских энергоносителей и предлагает Нью-Дели рассмотреть возможность устранения для США некоторых нетарифных барьеров на этом рынке, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели.
"США наделены огромными природными ресурсами и способны вырабатывать такое количество энергии, что мы хотим также иметь возможность продавать их нашим друзьям, таким, как Индия. Мы считаем, что ваша страна выиграет от экспорта американских энергоносителей и расширения этого экспорта. Вы сможете больше производить, строить и выращивать при меньших затратах. Мы также хотим помочь Индии освоить ее собственные значительные природные ресурсы, включая запасы газа в шельфовых месторождениях", - сказал Вэнс.
Он отметил, что у Индии есть возможность сделать шаги для укрепления сотрудничества между странами в области энергетики.
"Для этого я хотел бы предложить Индии рассмотреть возможность отмены некоторых нетарифных барьеров для доступа Америки на индийский рынок", -добавил Вэнс.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов
13:25
 
ЭкономикаНефтьИНДИЯСШАМОСКВАДжей Ди Вэнс
 
 
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