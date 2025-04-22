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"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3% - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%
"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3% - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:21+0300
2025-04-22T16:21+0300
экономика
газ
лукойл
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Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Лукойл" в прошлом году снизил добычу газа на 2,3%, до 34,3 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Добыча газа в 2024 году составила 34,3 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже уровня предыдущего года", – говорится в годовом отчете компании. Добыча газа в России в 2024 году сохранилась на уровне 2023 года и составила 18,1 миллиарда кубометров. По международным проектам добыча газа снизилась на 4,5% и составила 16,2 миллиарда кубометров. При этом в структуре добычи газа в прошлом году 47% пришлось на международные проекты, 36% – на Западную Сибирь, по 6% – на Поволжье и Тимано-Печору, 5% – на Предуралье. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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газ, лукойл
Экономика, Газ, Лукойл
16:21 22.04.2025
 
"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%

"Лукойл" в 2024 году снизил добычу газа на 2,3%, до 34,3 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Лукойл" в прошлом году снизил добычу газа на 2,3%, до 34,3 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Добыча газа в 2024 году составила 34,3 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже уровня предыдущего года", – говорится в годовом отчете компании.
Добыча газа в России в 2024 году сохранилась на уровне 2023 года и составила 18,1 миллиарда кубометров. По международным проектам добыча газа снизилась на 4,5% и составила 16,2 миллиарда кубометров. При этом в структуре добычи газа в прошлом году 47% пришлось на международные проекты, 36% – на Западную Сибирь, по 6% – на Поволжье и Тимано-Печору, 5% – на Предуралье.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
Платформа компании ЛУКОЙЛ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
"Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2024 году
12:44
 
ЭкономикаГазЛукойл
 
 
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