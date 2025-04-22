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"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%

"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3% - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Лукойл" снизил добычу газа на 2,3%

Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:21+0300

2025-04-22T16:21+0300

2025-04-22T16:21+0300

экономика

газ

лукойл

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Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Лукойл" в прошлом году снизил добычу газа на 2,3%, до 34,3 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Добыча газа в 2024 году составила 34,3 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже уровня предыдущего года", – говорится в годовом отчете компании. Добыча газа в России в 2024 году сохранилась на уровне 2023 года и составила 18,1 миллиарда кубометров. По международным проектам добыча газа снизилась на 4,5% и составила 16,2 миллиарда кубометров. При этом в структуре добычи газа в прошлом году 47% пришлось на международные проекты, 36% – на Западную Сибирь, по 6% – на Поволжье и Тимано-Печору, 5% – на Предуралье. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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газ, лукойл