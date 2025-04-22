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В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга - 22.04.2025, ПРАЙМ
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга
Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:42+0300
2025-04-22T14:42+0300
2025-04-22T14:42+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)… Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами", - сказали в пресс-службе министерства. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.
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россия, карелия, хакасия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Карелия, ХАКАСИЯ, РФ, Михаил Мишустин
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга
Минэнерго: запрет майнинга могут ввести в Карелии, Пензенской области и Хакасии
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)… Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами", - сказали в пресс-службе министерства.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.
На юге Иркутской области запретили майнинг