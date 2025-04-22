Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/minenergo-856920578.html
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга - 22.04.2025, ПРАЙМ
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга
Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:42+0300
2025-04-22T14:42+0300
россия
карелия
хакасия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_eeb7b8c3612956be0e8a925a2e7e0829.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)… Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами", - сказали в пресс-службе министерства. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.
https://1prime.ru/20250408/mayning-856483985.html
карелия
хакасия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ef084da86293865a3e2ffd70210f0f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, карелия, хакасия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Карелия, ХАКАСИЯ, РФ, Михаил Мишустин
14:42 22.04.2025
 
В трех регионах могут ввести полный или частичный запрет майнинга

Минэнерго: запрет майнинга могут ввести в Карелии, Пензенской области и Хакасии

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкBitcoin
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Речь идет про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)… Полный или частичный запрет, пока не можем уточнить. Это те регионы, которые в принципе выразили интерес к введению запрета и обращались с такими запросами", - сказали в пресс-службе министерства.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Ранее добыча криптовалюты была запрещена лишь в осенне-зимний период. Это решение вызвано непрогнозируемым ростом энергопотребления и дефицитом энергомощностей.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
На юге Иркутской области запретили майнинг
8 апреля, 17:27
 
РОССИЯКарелияХАКАСИЯРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала