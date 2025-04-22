https://1prime.ru/20250422/minpromtorg-856928035.html
Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам
Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам
Более 36 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-марте 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил более 10,7 миллиарда рублей, | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:05+0300
2025-04-22T17:05+0300
2025-04-22T17:06+0300
экономика
бизнес
россия
рф
москва
антон алиханов
денис мантуров
максим соколов
минпромторг
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/84040/73/840407314_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f655b8c055b3d42f1c5da98dadae0f69.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Более 36 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-марте 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил более 10,7 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "По итогам января-марта 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 36 тысяч автомобилей. Общий объем предоставленных скидок составил более 10,7 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано более 25,3 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 10,7 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что около 28,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов. В субботу 19 апреля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля. По итогам четвертого квартала 2024 года в России по программам льготного автокредитования и льготного лизинга было реализовано более 69,2 тысячи автомобилей, из которых порядка 42 тысяч составили автомобили Lada.
https://1prime.ru/20250422/noutbuki-856915167.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84040/73/840407314_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b947a8a1e0d5f566e85e2f8533abbebc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, денис мантуров, максим соколов, минпромторг, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Максим Соколов, Минпромторг, АвтоВАЗ, Авто
Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам
Минпромторг: более 36 тысяч автомобилей реализовано по льготным программам в январе-марте
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Более 36 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-марте 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил более 10,7 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ.
"По итогам января-марта 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 36 тысяч автомобилей. Общий объем предоставленных скидок составил более 10,7 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано более 25,3 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 10,7 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что около 28,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada.
В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
В субботу 19 апреля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля.
По итогам четвертого квартала 2024 года в России по программам льготного автокредитования и льготного лизинга было реализовано более 69,2 тысячи автомобилей, из которых порядка 42 тысяч составили автомобили Lada.
Минпромторг предложил отменить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu