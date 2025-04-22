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Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам

Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам - 22.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг сообщил о реализации 36 тысяч авто по льготным программам

Более 36 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-марте 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил более 10,7 миллиарда рублей, | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:05+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Более 36 тысяч автомобилей реализовано в России в январе-марте 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил более 10,7 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "По итогам января-марта 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 36 тысяч автомобилей. Общий объем предоставленных скидок составил более 10,7 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано более 25,3 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 10,7 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что около 28,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов. В субботу 19 апреля глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля. По итогам четвертого квартала 2024 года в России по программам льготного автокредитования и льготного лизинга было реализовано более 69,2 тысячи автомобилей, из которых порядка 42 тысяч составили автомобили Lada.

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бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, денис мантуров, максим соколов, минпромторг, автоваз, авто