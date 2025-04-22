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Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки

Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки - 22.04.2025, ПРАЙМ

Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки

Индия и Саудовская Аравия рассматривают совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T12:05+0300

2025-04-22T12:05+0300

2025-04-22T12:05+0300

нефть

индия

саудовская аравия

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – ПРАЙМ. Индия и Саудовская Аравия рассматривают совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии своего визита в Джидду. Премьер Индии по приглашению наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бен Салмана во вторник начнет свой двухдневный государственный визит в Королевство Саудовская Аравия, где, в частности, будет участвовать в заседании Совета стратегического партнерства двух стран. "Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности. Как стратегические партнеры мы согласны с тем, что наше энергетическое сотрудничество не ограничивается отношениями между покупателями и продавцами. Мы также рассматриваем совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии", - заявил Моди в интервью изданию Arab News. Премьер Индии отметил, что энергетика является важной основой экономического партнерства двух стран. "Саудовская Аравия является для нас сильным и надежным партнером в области энергетики. Это один из наших крупнейших поставщиков сырой нефти и других нефтепродуктов. Поскольку Индия стремится стать развитой страной, наши потребности в энергии будут продолжать расти. И Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности", - добавил он. Моди также напомнил, что Индия поставила перед собой амбициозную целью производить 500 ГВт с помощью возобновляемых источников энергии к 2030 году. "Даже на этом пути сотрудничество с Саудовской Аравией имеет огромный размах. Это включает в себя такие области, как цепочки поставок, экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и "зеленый" водород. Являясь партнерами в Международном альянсе по солнечной энергии, обе страны могут работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей в энергии", - отметил он.

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индия

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нефть, индия, саудовская аравия, нарендра моди