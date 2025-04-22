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Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки
Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки - 22.04.2025, ПРАЙМ
Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки
Индия и Саудовская Аравия рассматривают совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:05+0300
2025-04-22T12:05+0300
нефть
индия
саудовская аравия
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – ПРАЙМ. Индия и Саудовская Аравия рассматривают совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии своего визита в Джидду. Премьер Индии по приглашению наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бен Салмана во вторник начнет свой двухдневный государственный визит в Королевство Саудовская Аравия, где, в частности, будет участвовать в заседании Совета стратегического партнерства двух стран. "Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности. Как стратегические партнеры мы согласны с тем, что наше энергетическое сотрудничество не ограничивается отношениями между покупателями и продавцами. Мы также рассматриваем совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии", - заявил Моди в интервью изданию Arab News. Премьер Индии отметил, что энергетика является важной основой экономического партнерства двух стран. "Саудовская Аравия является для нас сильным и надежным партнером в области энергетики. Это один из наших крупнейших поставщиков сырой нефти и других нефтепродуктов. Поскольку Индия стремится стать развитой страной, наши потребности в энергии будут продолжать расти. И Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности", - добавил он. Моди также напомнил, что Индия поставила перед собой амбициозную целью производить 500 ГВт с помощью возобновляемых источников энергии к 2030 году. "Даже на этом пути сотрудничество с Саудовской Аравией имеет огромный размах. Это включает в себя такие области, как цепочки поставок, экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и "зеленый" водород. Являясь партнерами в Международном альянсе по солнечной энергии, обе страны могут работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей в энергии", - отметил он.
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нефть, индия, саудовская аравия, нарендра моди
Нефть, ИНДИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нарендра Моди
12:05 22.04.2025
 
Индия и Саудовская Аравия обсудят проекты в области нефтепереработки

Моди: Индия и Саудовская Аравия изучат совместные проекты в нефтепереработке

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© flickr.com / patrikmloeff
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – ПРАЙМ. Индия и Саудовская Аравия рассматривают совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии своего визита в Джидду.
Премьер Индии по приглашению наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бен Салмана во вторник начнет свой двухдневный государственный визит в Королевство Саудовская Аравия, где, в частности, будет участвовать в заседании Совета стратегического партнерства двух стран.
"Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности. Как стратегические партнеры мы согласны с тем, что наше энергетическое сотрудничество не ограничивается отношениями между покупателями и продавцами. Мы также рассматриваем совместные проекты в области нефтепереработки и нефтехимии", - заявил Моди в интервью изданию Arab News.
Премьер Индии отметил, что энергетика является важной основой экономического партнерства двух стран.
"Саудовская Аравия является для нас сильным и надежным партнером в области энергетики. Это один из наших крупнейших поставщиков сырой нефти и других нефтепродуктов. Поскольку Индия стремится стать развитой страной, наши потребности в энергии будут продолжать расти. И Саудовская Аравия останется нашим близким партнером в обеспечении энергетической безопасности", - добавил он.
Моди также напомнил, что Индия поставила перед собой амбициозную целью производить 500 ГВт с помощью возобновляемых источников энергии к 2030 году.
"Даже на этом пути сотрудничество с Саудовской Аравией имеет огромный размах. Это включает в себя такие области, как цепочки поставок, экономика замкнутого цикла, энергоэффективность и "зеленый" водород. Являясь партнерами в Международном альянсе по солнечной энергии, обе страны могут работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей в энергии", - отметил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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НефтьИНДИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНарендра Моди
 
 
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