Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти умеренно увеличивается - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/neft-856904568.html
Стоимость нефти умеренно увеличивается
Стоимость нефти умеренно увеличивается - 22.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти умеренно увеличивается
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:56+0300
2025-04-22T08:56+0300
экономика
нефть
рынки
сша
москва
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,57%, до 66,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 62,84 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.45 мск опускался на 0,27%, до 98,08 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Мировые рынки следят за дополнительными сведениями относительно экономической ситуации в США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
https://1prime.ru/20250421/skryabin-856882109.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
08:56 22.04.2025
 
Стоимость нефти умеренно увеличивается

Цена нефти марки Brent поднялась до 66,64 доллара за баррель

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,57%, до 66,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 62,84 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.45 мск опускался на 0,27%, до 98,08 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Мировые рынки следят за дополнительными сведениями относительно экономической ситуации в США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Эксперт объяснил, как снижение цен на нефть отразится на рынке акций РФ
Вчера, 14:51
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАМОСКВАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала