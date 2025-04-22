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Стоимость нефти умеренно увеличивается
Стоимость нефти умеренно увеличивается - 22.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти умеренно увеличивается
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:56+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,57%, до 66,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 62,84 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.45 мск опускался на 0,27%, до 98,08 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Мировые рынки следят за дополнительными сведениями относительно экономической ситуации в США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
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нефть, рынки, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Стоимость нефти умеренно увеличивается
Цена нефти марки Brent поднялась до 66,64 доллара за баррель
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,57%, до 66,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 62,84 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.45 мск опускался на 0,27%, до 98,08 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Мировые рынки следят за дополнительными сведениями относительно экономической ситуации в США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
Эксперт объяснил, как снижение цен на нефть отразится на рынке акций РФ