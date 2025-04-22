https://1prime.ru/20250422/neft-856904568.html

Стоимость нефти умеренно увеличивается

Стоимость нефти умеренно увеличивается - 22.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти умеренно увеличивается

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:56+0300

2025-04-22T08:56+0300

2025-04-22T08:56+0300

экономика

нефть

рынки

сша

москва

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,57%, до 66,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 62,84 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.45 мск опускался на 0,27%, до 98,08 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Мировые рынки следят за дополнительными сведениями относительно экономической ситуации в США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.

https://1prime.ru/20250421/skryabin-856882109.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл