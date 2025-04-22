https://1prime.ru/20250422/neft-856925440.html

МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%

МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ

МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:08+0300

2025-04-22T16:08+0300

2025-04-22T16:09+0300

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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим понижением в 2026 году до 62,38 доллара, говорится в опубликованном докладе организации. По расчетам МВФ, средняя стоимость нефти в текущем году снизится с 79,17 доллара за баррель до 66,94 доллара. В 2026 году показатель сократится еще на 6,8% и составит 62,38 доллара за баррель. В фонде указали, что ожидают "вялый" рост мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.

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нефть, вашингтон, мвф