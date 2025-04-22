https://1prime.ru/20250422/neft-856925440.html
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:08+0300
2025-04-22T16:08+0300
2025-04-22T16:09+0300
экономика
нефть
вашингтон
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_c8c9d25e85277c18ac1fd28544810167.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим понижением в 2026 году до 62,38 доллара, говорится в опубликованном докладе организации. По расчетам МВФ, средняя стоимость нефти в текущем году снизится с 79,17 доллара за баррель до 66,94 доллара. В 2026 году показатель сократится еще на 6,8% и составит 62,38 доллара за баррель. В фонде указали, что ожидают "вялый" рост мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.
https://1prime.ru/20250422/wsj-856920210.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_d776bbb6ca30224490182e4c988b8e1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, вашингтон, мвф
Экономика, Нефть, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
МВФ прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире до 66,94 доллара за баррель
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим понижением в 2026 году до 62,38 доллара, говорится в опубликованном докладе организации.
По расчетам МВФ, средняя стоимость нефти в текущем году снизится с 79,17 доллара за баррель до 66,94 доллара. В 2026 году показатель сократится еще на 6,8% и составит 62,38 доллара за баррель.
В фонде указали, что ожидают "вялый" рост мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах.
МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.
Мировые цены на нефть ускорили рост