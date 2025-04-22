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МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ
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МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5% - 22.04.2025, ПРАЙМ
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:08+0300
2025-04-22T16:09+0300
экономика
нефть
вашингтон
мвф
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим понижением в 2026 году до 62,38 доллара, говорится в опубликованном докладе организации. По расчетам МВФ, средняя стоимость нефти в текущем году снизится с 79,17 доллара за баррель до 66,94 доллара. В 2026 году показатель сократится еще на 6,8% и составит 62,38 доллара за баррель. В фонде указали, что ожидают "вялый" рост мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.
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нефть, вашингтон, мвф
Экономика, Нефть, ВАШИНГТОН, МВФ
16:08 22.04.2025 (обновлено: 16:09 22.04.2025)
 
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%

МВФ прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире до 66,94 доллара за баррель

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 15,5%, до уровня 66,94 доллара за баррель, с дальнейшим понижением в 2026 году до 62,38 доллара, говорится в опубликованном докладе организации.
По расчетам МВФ, средняя стоимость нефти в текущем году снизится с 79,17 доллара за баррель до 66,94 доллара. В 2026 году показатель сократится еще на 6,8% и составит 62,38 доллара за баррель.
В фонде указали, что ожидают "вялый" рост мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах.
МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Мировые цены на нефть ускорили рост
14:37
 
ЭкономикаНефтьВАШИНГТОНМВФ
 
 
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