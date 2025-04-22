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Мировые цены на нефть повышаются до 2% - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть повышаются до 2%
Мировые цены на нефть повышаются до 2% - 22.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть повышаются до 2%
Мировые цены на нефть во вторник вечером усиливают рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T18:46+0300
2025-04-22T18:46+0300
энергетика
нефть
рынки
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усиливают рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,93%, до 67,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,31%, до 63,85 доллара. В понедельник Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 1,5%. Инвесторы оценивали перспективы возвращения на рынок иранской нефти, а также риски для мировой экономики из-за импортных пошлин США. Как отмечают аналитики, основной этап падения цен на сырье уже прошел. "В ближайшей перспективе я ожидаю, что основная волна распродаж уже позади", - цитирует агентство Блумберг мирового стратега по нефти Morgan Stanley Мартейна Раца (Martijn Rats). В течение лета сезонный спрос поддержит рост нефтяных котировок, однако, как ожидает эксперт, во второй половине года цены вновь могут вернуться к снижению.
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нефть, рынки, сша, morgan stanley
Энергетика, Нефть, Рынки, США, Morgan Stanley
18:46 22.04.2025
 
Мировые цены на нефть повышаются до 2%

Мировые цены на нефть повышаются до 2% во вторник вечером

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усиливают рост до 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,93%, до 67,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,31%, до 63,85 доллара.
В понедельник Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 1,5%. Инвесторы оценивали перспективы возвращения на рынок иранской нефти, а также риски для мировой экономики из-за импортных пошлин США. Как отмечают аналитики, основной этап падения цен на сырье уже прошел.
"В ближайшей перспективе я ожидаю, что основная волна распродаж уже позади", - цитирует агентство Блумберг мирового стратега по нефти Morgan Stanley Мартейна Раца (Martijn Rats).
В течение лета сезонный спрос поддержит рост нефтяных котировок, однако, как ожидает эксперт, во второй половине года цены вновь могут вернуться к снижению.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в мире на 15,5%
16:08
 
ЭнергетикаНефтьРынкиСШАMorgan Stanley
 
 
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