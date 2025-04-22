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Мировые цены на нефть повышаются до 2%

Мировые цены на нефть повышаются до 2% - 22.04.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть повышаются до 2%

Мировые цены на нефть во вторник вечером усиливают рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T18:46+0300

2025-04-22T18:46+0300

2025-04-22T18:46+0300

энергетика

нефть

рынки

сша

morgan stanley

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усиливают рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,93%, до 67,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,31%, до 63,85 доллара. В понедельник Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 1,5%. Инвесторы оценивали перспективы возвращения на рынок иранской нефти, а также риски для мировой экономики из-за импортных пошлин США. Как отмечают аналитики, основной этап падения цен на сырье уже прошел. "В ближайшей перспективе я ожидаю, что основная волна распродаж уже позади", - цитирует агентство Блумберг мирового стратега по нефти Morgan Stanley Мартейна Раца (Martijn Rats). В течение лета сезонный спрос поддержит рост нефтяных котировок, однако, как ожидает эксперт, во второй половине года цены вновь могут вернуться к снижению.

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нефть, рынки, сша, morgan stanley