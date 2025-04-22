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Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:55+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на глобальном нефтяном рынке, говорится в материалах к визиту султана Омана в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ. "Важное место будет уделено развитию диалога в формате "Опек плюс", координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке", - говорится в справочных материалах.
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Нефть, РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, Владимир Путин, ОПЕК
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках ОПЕК+
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на глобальном нефтяном рынке, говорится в материалах к визиту султана Омана в РФ.
Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ.
"Важное место будет уделено развитию диалога в формате "Опек плюс", координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке", - говорится в справочных материалах.
В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана