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Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+" - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:55+0300
2025-04-22T13:55+0300
нефть
россия
оман
москва
владимир путин
опек
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на глобальном нефтяном рынке, говорится в материалах к визиту султана Омана в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ. "Важное место будет уделено развитию диалога в формате "Опек плюс", координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке", - говорится в справочных материалах.
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нефть, россия, оман, москва, владимир путин, опек
Нефть, РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, Владимир Путин, ОПЕК
13:55 22.04.2025
 
Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках "ОПЕК+"

Путин и султан Омана обсудят развитие диалога в рамках ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве развитие диалога в рамках ОПЕК+, координацию усилий на глобальном нефтяном рынке, говорится в материалах к визиту султана Омана в РФ.
Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ.
"Важное место будет уделено развитию диалога в формате "Опек плюс", координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке", - говорится в справочных материалах.
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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НефтьРОССИЯОМАНМОСКВАВладимир ПутинОПЕК
 
 
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