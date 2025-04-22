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Рыбопромышленники Приморья представят свою продукцию на выставке в Китае
Рыбопромышленники Приморья представят свою продукцию на выставке в Китае - 22.04.2025, ПРАЙМ
Рыбопромышленники Приморья представят свою продукцию на выставке в Китае
Рыбопромышленники Приморья в октябре представят свою продукцию на рыбопромышленной выставке China Fisheries & Seafood Expo - 2025, которая пройдет в китайском... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T07:31+0300
2025-04-22T07:31+0300
2025-04-22T07:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – ПРАЙМ. Рыбопромышленники Приморья в октябре представят свою продукцию на рыбопромышленной выставке China Fisheries & Seafood Expo - 2025, которая пройдет в китайском городе Циндао, в настоящее время формируется список потенциальных участников, сообщает правительство Приморья.
Участие приморских рыбопромышленных компаний в крупнейшей азиатской рыбопромышленной выставке China Fisheries & Seafood Expo - 2025, которая пройдет с 28 по 31 октября в Циндао, обсуждалось на рабочем совещании с участием рыбодобывающих компаний, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также представительства Российского экспортного центра во Владивостоке, Центра поддержки экспорта Приморского края и профильных отраслевых органов власти.
"В этом году компании-экспоненты представят на выставке различные виды рыбы и морепродуктов, деликатесы из рыбных и морских продуктов, разнообразные услуги и технологии для переработки, хранения и транспортировки продукции. В настоящее время формируется список компаний-участников от Приморского края", - сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко, слова которого приводятся в сообщении.
China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) - крупнейшая в Азии международная выставка морепродуктов и рыболовства. В 2025 году CFSE состоится уже в 28-й раз и будет проходить на площадке Hongdao International Convention and Exhibition Center (HICEC) в Циндао.
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Рыбопромышленники Приморья представят свою продукцию на выставке в Китае
Рыбопромышленники Приморья в октябре представят свою продукцию на выставке в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – ПРАЙМ. Рыбопромышленники Приморья в октябре представят свою продукцию на рыбопромышленной выставке China Fisheries & Seafood Expo - 2025, которая пройдет в китайском городе Циндао, в настоящее время формируется список потенциальных участников, сообщает правительство Приморья.
Участие приморских рыбопромышленных компаний в крупнейшей азиатской рыбопромышленной выставке China Fisheries & Seafood Expo - 2025, которая пройдет с 28 по 31 октября в Циндао, обсуждалось на рабочем совещании с участием рыбодобывающих компаний, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, а также представительства Российского экспортного центра во Владивостоке, Центра поддержки экспорта Приморского края и профильных отраслевых органов власти.
"В этом году компании-экспоненты представят на выставке различные виды рыбы и морепродуктов, деликатесы из рыбных и морских продуктов, разнообразные услуги и технологии для переработки, хранения и транспортировки продукции. В настоящее время формируется список компаний-участников от Приморского края", - сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко, слова которого приводятся в сообщении.
China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) - крупнейшая в Азии международная выставка морепродуктов и рыболовства. В 2025 году CFSE состоится уже в 28-й раз и будет проходить на площадке Hongdao International Convention and Exhibition Center (HICEC) в Циндао.