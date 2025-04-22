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Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 10 часов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 10 часов
Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 10 часов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 10 часов
Рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на десять часов из-за позднего прибытия самолета в пункт вылета, сообщает во вторник... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T07:37+0300
2025-04-22T07:37+0300
бизнес
россия
екатеринбург
сочи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на десять часов из-за позднего прибытия самолета в пункт вылета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура. "В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) задержан к вылету рейс DP-340 в Сочи авиакомпании "Победа". Время вылета по расписанию 06:10 (4:10 мск). Планируемое время вылета 16:40 (14:40 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении. Уточняется, что пассажиров заранее известили о задержке вылета рейса, прибывших размещают в гостинице. Всего рейс ожидают 176 человек, уточнили в ведомстве.
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бизнес, россия, екатеринбург, сочи
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, СОЧИ
07:37 22.04.2025
 
Рейс из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 10 часов

Рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Сочи задержали более чем на десять часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на десять часов из-за позднего прибытия самолета в пункт вылета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
"В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) задержан к вылету рейс DP-340 в Сочи авиакомпании "Победа". Время вылета по расписанию 06:10 (4:10 мск). Планируемое время вылета 16:40 (14:40 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиров заранее известили о задержке вылета рейса, прибывших размещают в гостинице. Всего рейс ожидают 176 человек, уточнили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГСОЧИ
 
 
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