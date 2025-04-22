Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/resursy-856915338.html
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов - 22.04.2025, ПРАЙМ
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов
США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы, заявил... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:25+0300
2025-04-22T13:25+0300
нефть
индия
сша
москва
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели. "Мы также хотим помочь Индии исследовать ее собственные значительные природные ресурсы, включая морские запасы природного газа и запасы критически важных минералов. У нас есть возможности и есть желание помочь", — сказал Вэнс. Он подчеркнул, что совместное производство энергии позволит странам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках. "Мы считаем, что Индия может сыграть большую роль в укреплении энергетических связей между нашими странами. И одно из предложений с нашей стороны — возможно, рассмотреть снятие некоторых нетарифных барьеров для американского доступа на индийский рынок", — добавил вице-президент. Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом в понедельник.
https://1prime.ru/20250422/vooruzheniya-856915010.html
индия
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, москва, джей ди вэнс
Нефть, ИНДИЯ, США, МОСКВА, Джей Ди Вэнс
13:25 22.04.2025
 
США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов

Вэнс: США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели.
"Мы также хотим помочь Индии исследовать ее собственные значительные природные ресурсы, включая морские запасы природного газа и запасы критически важных минералов. У нас есть возможности и есть желание помочь", — сказал Вэнс.
Он подчеркнул, что совместное производство энергии позволит странам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках.
"Мы считаем, что Индия может сыграть большую роль в укреплении энергетических связей между нашими странами. И одно из предложений с нашей стороны — возможно, рассмотреть снятие некоторых нетарифных барьеров для американского доступа на индийский рынок", — добавил вице-президент.
Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом в понедельник.
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
США хотят, чтобы Индия покупала у США больше вооружений
13:19
 
НефтьИНДИЯСШАМОСКВАДжей Ди Вэнс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала