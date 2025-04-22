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США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов

США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов - 22.04.2025, ПРАЙМ

США намерены содействовать Индии в освоении ее природных ресурсов

США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы, заявил... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:25+0300

2025-04-22T13:25+0300

2025-04-22T13:25+0300

нефть

индия

сша

москва

джей ди вэнс

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Нью-Дели. "Мы также хотим помочь Индии исследовать ее собственные значительные природные ресурсы, включая морские запасы природного газа и запасы критически важных минералов. У нас есть возможности и есть желание помочь", — сказал Вэнс. Он подчеркнул, что совместное производство энергии позволит странам противостоять недобросовестной конкуренции на внешних рынках. "Мы считаем, что Индия может сыграть большую роль в укреплении энергетических связей между нашими странами. И одно из предложений с нашей стороны — возможно, рассмотреть снятие некоторых нетарифных барьеров для американского доступа на индийский рынок", — добавил вице-президент. Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом в понедельник.

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индия

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нефть, индия, сша, москва, джей ди вэнс