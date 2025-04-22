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Суд в Приморье смягчил приговор экс-директору филармонии Алеко

Суд в Приморье смягчил приговор экс-директору филармонии Алеко - 22.04.2025, ПРАЙМ

Суд в Приморье смягчил приговор экс-директору филармонии Алеко

Приморский краевой суд незначительно изменил приговор экс-депутату краевого законодательного собрания, бывшему директору Приморской краевой филармонии Анне... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T07:15+0300

2025-04-22T07:15+0300

2025-04-22T07:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – ПРАЙМ. Приморский краевой суд незначительно изменил приговор экс-депутату краевого законодательного собрания, бывшему директору Приморской краевой филармонии Анне Алеко, ранее приговоренной к 9 годам лишения свободы и штрафу 18 миллионов рублей за получение взяток, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Приморья. Ранее Алеко была признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере) и осуждена на 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 18 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя, на 6 лет, с лишением классного чина, с конфискацией суммы взяток на общую сумму более 5 миллионов рублей. Также суд постановил обратить в доход государства арестованное имущество осужденной. Суд установил, что в июле-августе 2018 года Алеко получила 1,5 миллиона рублей, с июля 2018 года по март 2019 года - 3,5 миллиона рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тысяч рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования. Как сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судебной системы региона, Приморский краевой суд при рассмотрении апелляционной жалобы Алеко определил изменить приговор Фрунзенского районного суда в части размера штрафа – он увеличен на 200 тысяч рублей. Кроме того, уточнено, что шестилетний срок лишения Алеко права занимать руководящие должности в учреждениях культуры будет исчисляться с момента отбытия срока лишения свободы. Также в приговоре уточнено, что Алеко лишена классного чина - действительный государственный советник Приморского края 1 класса. "В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщил собеседник агентства. Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда ее избрали в сентябре 2021 года, занимала пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.

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общество , россия, приморье, приморский край, владивосток