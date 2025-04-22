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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - 22.04.2025, ПРАЙМ
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T00:40+0300
2025-04-22T00:40+0300
общество
экономика
россия
украина
рф
донецк
владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного человека. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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общество , россия, украина, рф, донецк, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Донецк, Владимир Путин
00:40 22.04.2025
 
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию республики

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ДОНЕЦК, 22 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления.
Как уточняет управление, всего было выпущено 28 боеприпасов.
По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного человека.
В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФДонецкВладимир Путин
 
 
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