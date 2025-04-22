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Мировые цены на нефть ускорили рост - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть ускорили рост - 22.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до более чем 1% после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:37+0300
2025-04-22T14:37+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до более чем 1% после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,24%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,44%, до 63,31 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%. Днем ранее снижение цен на нефть в ходе торгов превышало 2,5% на фоне совокупности "медвежьих" факторов, в том числе перспектив возвращения на рынок иранской нефти и рисков для мировой экономики из-за импортных пошлин США. При этом рост цен на нефть может быть сдержан геополитическими, экономическими и сезонными факторами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. "Возможность заключения сделки, которая позволит возобновить экспорт иранской нефти, вызвала "медвежьи" ожидания среди инвесторов, которые ждут увеличения мирового предложения нефти", - приводит газета слова аналитика XS Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). В среду ожидается публикация статистики минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю по 18 апреля. За предыдущую неделю, по 11 апреля, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 0,5 миллиона баррелей, ожидался рост на 0,4 миллиона.
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нефть, рынки, сша, москва
Экономика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА
14:37 22.04.2025
 
Мировые цены на нефть ускорили рост

WSJ: мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до более чем 1% после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,24%, до 67,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,44%, до 63,31 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%.
Днем ранее снижение цен на нефть в ходе торгов превышало 2,5% на фоне совокупности "медвежьих" факторов, в том числе перспектив возвращения на рынок иранской нефти и рисков для мировой экономики из-за импортных пошлин США.
При этом рост цен на нефть может быть сдержан геополитическими, экономическими и сезонными факторами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
"Возможность заключения сделки, которая позволит возобновить экспорт иранской нефти, вызвала "медвежьи" ожидания среди инвесторов, которые ждут увеличения мирового предложения нефти", - приводит газета слова аналитика XS Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo).
В среду ожидается публикация статистики минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю по 18 апреля. За предыдущую неделю, по 11 апреля, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 0,5 миллиона баррелей, ожидался рост на 0,4 миллиона.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Стоимость нефти умеренно увеличивается
08:56
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАМОСКВА
 
 
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