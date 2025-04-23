https://1prime.ru/20250423/aktsii-856965460.html
Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти"
Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти" - 23.04.2025, ПРАЙМ
Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти"
Компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела 16,33% акций "Русснефти", это часть бывшего пакета Glencore, сообщил РИА Новости источник,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:50+0300
2025-04-23T16:50+0300
2025-04-23T16:50+0300
энергетика
нефть
москва
оаэ
русснефть
glencore
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела 16,33% акций "Русснефти", это часть бывшего пакета Glencore, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями. "Часть пакета Glencore, очевидно, перешла новому акционеру из ОАЭ", - сказал он. Согласно материалам "Русснефти", OCN International DMCC перешло 16,33% акций компании в самостоятельное распоряжение.
https://1prime.ru/20250327/sud-856147374.html
москва
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_03f5b740582cc65407dfa5eff0b6fbd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, москва, оаэ, русснефть, glencore
Энергетика, Нефть, МОСКВА, ОАЭ, Русснефть, Glencore
Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти"
OCN International DMCC приобрела часть бывшего пакета Glencore "Русснефти"
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела 16,33% акций "Русснефти", это часть бывшего пакета Glencore, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями.
"Часть пакета Glencore, очевидно, перешла новому акционеру из ОАЭ", - сказал он.
Согласно материалам "Русснефти", OCN International DMCC перешло 16,33% акций компании в самостоятельное распоряжение.
Суд в Москве отклонил иск БМ-Банка к "Русснефти"