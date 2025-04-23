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Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти"

Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти" - 23.04.2025, ПРАЙМ

Компания из ОАЭ частично приобрела акции "Русснефти"

Компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела 16,33% акций "Русснефти", это часть бывшего пакета Glencore, сообщил РИА Новости источник,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:50+0300

2025-04-23T16:50+0300

2025-04-23T16:50+0300

энергетика

нефть

москва

оаэ

русснефть

glencore

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела 16,33% акций "Русснефти", это часть бывшего пакета Glencore, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями. "Часть пакета Glencore, очевидно, перешла новому акционеру из ОАЭ", - сказал он. Согласно материалам "Русснефти", OCN International DMCC перешло 16,33% акций компании в самостоятельное распоряжение.

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нефть, москва, оаэ, русснефть, glencore