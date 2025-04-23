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Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле - 23.04.2025, ПРАЙМ
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:32+0300
2025-04-23T16:32+0300
туризм
бизнес
россия
стамбул
москва
мраморное море
атор
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным профильного турецкого ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула ранее в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле. Землетрясение в Стамбуле не повлияло на отдых российских туристов", - сообщили в АТОР. А как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", все туристические мероприятия в Стамбуле проводятся в обычном режиме.
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туризм, бизнес, россия, стамбул, москва, мраморное море, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, Мраморное море, АТОР
16:32 23.04.2025
 
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле

АТОР: туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© flickr.com / KLMircea
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным профильного турецкого ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула ранее в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
"Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле. Землетрясение в Стамбуле не повлияло на отдых российских туристов", - сообщили в АТОР. А как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", все туристические мероприятия в Стамбуле проводятся в обычном режиме.
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ТуризмБизнесРОССИЯСтамбулМОСКВАМраморное мореАТОР
 
 
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