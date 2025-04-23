https://1prime.ru/20250423/ator-856964685.html
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле - 23.04.2025, ПРАЙМ
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:32+0300
2025-04-23T16:32+0300
2025-04-23T16:32+0300
туризм
бизнес
россия
стамбул
москва
мраморное море
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным профильного турецкого ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула ранее в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле. Землетрясение в Стамбуле не повлияло на отдых российских туристов", - сообщили в АТОР. А как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", все туристические мероприятия в Стамбуле проводятся в обычном режиме.
https://1prime.ru/20250419/vmza-856839949.html
стамбул
москва
мраморное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, стамбул, москва, мраморное море, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, Мраморное море, АТОР
Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
АТОР: туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным профильного турецкого ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула ранее в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
"Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле. Землетрясение в Стамбуле не повлияло на отдых российских туристов", - сообщили в АТОР. А как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", все туристические мероприятия в Стамбуле проводятся в обычном режиме.
Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз