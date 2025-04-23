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Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле

Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле - 23.04.2025, ПРАЙМ

Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле

Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:32+0300

2025-04-23T16:32+0300

2025-04-23T16:32+0300

туризм

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атор

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Туроператоры России не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле, оно не повлияло на отдых их клиентов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным профильного турецкого ведомства, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула ранее в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Туроператоры не получали жалоб от туристов после землетрясения в Стамбуле. Землетрясение в Стамбуле не повлияло на отдых российских туристов", - сообщили в АТОР. А как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", все туристические мероприятия в Стамбуле проводятся в обычном режиме.

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стамбул

москва

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туризм, бизнес, россия, стамбул, москва, мраморное море, атор