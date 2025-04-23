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Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего

Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 23.04.2025, ПРАЙМ

Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:30+0300

2025-04-23T15:30+0300

2025-04-23T15:30+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что немногим меньше половины запросов (42,1%) приходится на машины марок Chery и Geely.По данным Автотеки, на долю марки Chery пришлось 22,3% всех запросов на проверку истории китайских машин. Также в пятерку лидеров попали бренды Geely (19,8%), HAVAL (14,8%), Great Wall (9,2%) и LIFAN (9,1%). Первые две марки по доле проверок удерживают свои позиции не первый год. HAVAL же в первом квартале прошлого года находился лишь на пятом месте по числу запросов.Среди моделей чаще всего заказывали отчеты по Chery Tiggo (T11): ее доля составила 5,4%. Остальные места в топ-5 по числу запросов заняли HAVAL Jolion (4,5%), Geely Coolray (4,3%), LIFAN X60 (3,3%) и HAVAL F7 (3,1%).Наиболее заметно вырос интерес к проверке HAVAL Jolion – в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Среди марок также стали активнее проверять машины HAVAL – на 83,5%."Согласно нашим данным, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, китайские автомобили стали проверять на 22% чаще. Это свидетельствует о том, что все больше машин из Поднебесной стали попадать на вторичный рынок и потребителю они интересны. При растущем ассортименте покупателям становится сложнее сделать выбор в пользу того или иного предложения. Сориентироваться в этом многообразии помогает искусственный интеллект: в отчетах Автотеки он формирует рекомендации, наглядно показывающие, стоит ли поспешить с осмотром или у предложения есть подводные камни", – прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

https://1prime.ru/20250422/minpromtorg-856928035.html

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эксклюзив, авто