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Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 23.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:30+0300
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авто
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что немногим меньше половины запросов (42,1%) приходится на машины марок Chery и Geely.По данным Автотеки, на долю марки Chery пришлось 22,3% всех запросов на проверку истории китайских машин. Также в пятерку лидеров попали бренды Geely (19,8%), HAVAL (14,8%), Great Wall (9,2%) и LIFAN (9,1%). Первые две марки по доле проверок удерживают свои позиции не первый год. HAVAL же в первом квартале прошлого года находился лишь на пятом месте по числу запросов.Среди моделей чаще всего заказывали отчеты по Chery Tiggo (T11): ее доля составила 5,4%. Остальные места в топ-5 по числу запросов заняли HAVAL Jolion (4,5%), Geely Coolray (4,3%), LIFAN X60 (3,3%) и HAVAL F7 (3,1%).Наиболее заметно вырос интерес к проверке HAVAL Jolion – в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Среди марок также стали активнее проверять машины HAVAL – на 83,5%."Согласно нашим данным, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, китайские автомобили стали проверять на 22% чаще. Это свидетельствует о том, что все больше машин из Поднебесной стали попадать на вторичный рынок и потребителю они интересны. При растущем ассортименте покупателям становится сложнее сделать выбор в пользу того или иного предложения. Сориентироваться в этом многообразии помогает искусственный интеллект: в отчетах Автотеки он формирует рекомендации, наглядно показывающие, стоит ли поспешить с осмотром или у предложения есть подводные камни", – прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
15:30 23.04.2025
 
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего

Автотека: историю китайских авто стали проверять почти на четверть чаще

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что немногим меньше половины запросов (42,1%) приходится на машины марок Chery и Geely.
По данным Автотеки, на долю марки Chery пришлось 22,3% всех запросов на проверку истории китайских машин. Также в пятерку лидеров попали бренды Geely (19,8%), HAVAL (14,8%), Great Wall (9,2%) и LIFAN (9,1%). Первые две марки по доле проверок удерживают свои позиции не первый год. HAVAL же в первом квартале прошлого года находился лишь на пятом месте по числу запросов.
Среди моделей чаще всего заказывали отчеты по Chery Tiggo (T11): ее доля составила 5,4%. Остальные места в топ-5 по числу запросов заняли HAVAL Jolion (4,5%), Geely Coolray (4,3%), LIFAN X60 (3,3%) и HAVAL F7 (3,1%).
Наиболее заметно вырос интерес к проверке HAVAL Jolion – в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Среди марок также стали активнее проверять машины HAVAL – на 83,5%.
"Согласно нашим данным, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, китайские автомобили стали проверять на 22% чаще. Это свидетельствует о том, что все больше машин из Поднебесной стали попадать на вторичный рынок и потребителю они интересны. При растущем ассортименте покупателям становится сложнее сделать выбор в пользу того или иного предложения. Сориентироваться в этом многообразии помогает искусственный интеллект: в отчетах Автотеки он формирует рекомендации, наглядно показывающие, стоит ли поспешить с осмотром или у предложения есть подводные камни", – прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в общем количестве отчетов

Марка

Модель

Доля в общем количестве отчетов

Chery

Tiggo (T11)

5,4%

HAVAL

Jolion

4,5%

Geely

Coolray

4,3%

LIFAN

X60

3,3%

HAVAL

F7

3,1%

Great Wall

Hover H3

3,1%

Chery

Tiggo 7 Pro

2,9%

Great Wall

Hover H5

2,8%

Geely

Emgrand EC7

2,7%

LIFAN

Solano

2,6%

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