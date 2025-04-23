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Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 23.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:30+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что немногим меньше половины запросов (42,1%) приходится на машины марок Chery и Geely.По данным Автотеки, на долю марки Chery пришлось 22,3% всех запросов на проверку истории китайских машин. Также в пятерку лидеров попали бренды Geely (19,8%), HAVAL (14,8%), Great Wall (9,2%) и LIFAN (9,1%). Первые две марки по доле проверок удерживают свои позиции не первый год. HAVAL же в первом квартале прошлого года находился лишь на пятом месте по числу запросов.Среди моделей чаще всего заказывали отчеты по Chery Tiggo (T11): ее доля составила 5,4%. Остальные места в топ-5 по числу запросов заняли HAVAL Jolion (4,5%), Geely Coolray (4,3%), LIFAN X60 (3,3%) и HAVAL F7 (3,1%).Наиболее заметно вырос интерес к проверке HAVAL Jolion – в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Среди марок также стали активнее проверять машины HAVAL – на 83,5%."Согласно нашим данным, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, китайские автомобили стали проверять на 22% чаще. Это свидетельствует о том, что все больше машин из Поднебесной стали попадать на вторичный рынок и потребителю они интересны. При растущем ассортименте покупателям становится сложнее сделать выбор в пользу того или иного предложения. Сориентироваться в этом многообразии помогает искусственный интеллект: в отчетах Автотеки он формирует рекомендации, наглядно показывающие, стоит ли поспешить с осмотром или у предложения есть подводные камни", – прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
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Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Автотека: историю китайских авто стали проверять почти на четверть чаще
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито Авто) проанализировали запросы на проверку истории автомобилей китайских брендов в первом квартале 2025 года. Оказалось, что немногим меньше половины запросов (42,1%) приходится на машины марок Chery и Geely.
По данным Автотеки, на долю марки Chery пришлось 22,3% всех запросов на проверку истории китайских машин. Также в пятерку лидеров попали бренды Geely (19,8%), HAVAL (14,8%), Great Wall (9,2%) и LIFAN (9,1%). Первые две марки по доле проверок удерживают свои позиции не первый год. HAVAL же в первом квартале прошлого года находился лишь на пятом месте по числу запросов.
Среди моделей чаще всего заказывали отчеты по Chery Tiggo (T11): ее доля составила 5,4%. Остальные места в топ-5 по числу запросов заняли HAVAL Jolion (4,5%), Geely Coolray (4,3%), LIFAN X60 (3,3%) и HAVAL F7 (3,1%).
Наиболее заметно вырос интерес к проверке HAVAL Jolion – в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Среди марок также стали активнее проверять машины HAVAL – на 83,5%.
"Согласно нашим данным, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, китайские автомобили стали проверять на 22% чаще. Это свидетельствует о том, что все больше машин из Поднебесной стали попадать на вторичный рынок и потребителю они интересны. При растущем ассортименте покупателям становится сложнее сделать выбор в пользу того или иного предложения. Сориентироваться в этом многообразии помогает искусственный интеллект: в отчетах Автотеки он формирует рекомендации, наглядно показывающие, стоит ли поспешить с осмотром или у предложения есть подводные камни", – прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в общем количестве отчетов
Марка
Модель
Доля в общем количестве отчетов
Chery
Tiggo (T11)
5,4%
HAVAL
Jolion
4,5%
Geely
Coolray
4,3%
LIFAN
X60
3,3%
HAVAL
F7
3,1%
Great Wall
Hover H3
3,1%
Chery
Tiggo 7 Pro
2,9%
Great Wall
Hover H5
2,8%
Geely
Emgrand EC7
2,7%
LIFAN
Solano
2,6%
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