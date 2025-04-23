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Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:39+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и спроса на свою продукцию, в том числе из-за необходимости повышать цены по всему миру, говорится в сообщении компании. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. "Fitch ожидает, что автопроизводители повысят цены по всему миру, чтобы компенсировать пошлины США, хотя последствия введения пошлин для марок и моделей могут различаться", - считают аналитики. Они отмечают, что некоторые автопроизводители могут столкнуться с трудностями при повышении цен в достаточной степени, чтобы покрыть пошлину, и им придется вносить "болезненные" изменения в планы производства и продаж. Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативное влияние пошлин. Отмечается, что автомобильные пошлины США представляют значительный риск для автопроизводителей из Мексики, Канады, Японии, Кореи и Германии. При этом относительная сила автомобильных рынков Штатов и Китая также уже дала трещину: там началось ослабление потребительского спроса, вызванное неопределенностью, связанной с тарифами, и потенциальным ростом цен на машины. В результате Fitch изменило свой прогноз на 2025 год для мирового автомобильного сектора с "нейтрального" на "ухудшающийся". "Эти тарифы, вероятно, приведут к сокращению производства и росту издержек, что может привести к снижению прибыльности и маржинальности свободного денежного потока эмитентов ниже их рейтинговой чувствительности в краткосрочной перспективе", - заключили аналитики.
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авто, fitch ratings, цены на автомобили, мировая экономика, сша, пошлины
Экономика, Авто, Fitch Ratings, цены на автомобили, Мировая экономика, США, пошлины
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США
Fitch: автопроизводители повысят цены по всему миру для компенсации пошлин США
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и спроса на свою продукцию, в том числе из-за необходимости повышать цены по всему миру, говорится в сообщении компании.
США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти.
"Fitch ожидает, что автопроизводители повысят цены по всему миру, чтобы компенсировать пошлины США, хотя последствия введения пошлин для марок и моделей могут различаться", - считают аналитики.
Они отмечают, что некоторые автопроизводители могут столкнуться с трудностями при повышении цен в достаточной степени, чтобы покрыть пошлину, и им придется вносить "болезненные" изменения в планы производства и продаж. Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативное влияние пошлин.
Отмечается, что автомобильные пошлины США представляют значительный риск для автопроизводителей из Мексики, Канады, Японии, Кореи и Германии. При этом относительная сила автомобильных рынков Штатов и Китая также уже дала трещину: там началось ослабление потребительского спроса, вызванное неопределенностью, связанной с тарифами, и потенциальным ростом цен на машины.
В результате Fitch изменило свой прогноз на 2025 год для мирового автомобильного сектора с "нейтрального" на "ухудшающийся".
"Эти тарифы, вероятно, приведут к сокращению производства и росту издержек, что может привести к снижению прибыльности и маржинальности свободного денежного потока эмитентов ниже их рейтинговой чувствительности в краткосрочной перспективе", - заключили аналитики.
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