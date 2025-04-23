Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/avto-856965022.html
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:39+0300
2025-04-23T16:39+0300
экономика
авто
fitch ratings
цены на автомобили
мировая экономика
сша
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и спроса на свою продукцию, в том числе из-за необходимости повышать цены по всему миру, говорится в сообщении компании. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. "Fitch ожидает, что автопроизводители повысят цены по всему миру, чтобы компенсировать пошлины США, хотя последствия введения пошлин для марок и моделей могут различаться", - считают аналитики. Они отмечают, что некоторые автопроизводители могут столкнуться с трудностями при повышении цен в достаточной степени, чтобы покрыть пошлину, и им придется вносить "болезненные" изменения в планы производства и продаж. Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативное влияние пошлин. Отмечается, что автомобильные пошлины США представляют значительный риск для автопроизводителей из Мексики, Канады, Японии, Кореи и Германии. При этом относительная сила автомобильных рынков Штатов и Китая также уже дала трещину: там началось ослабление потребительского спроса, вызванное неопределенностью, связанной с тарифами, и потенциальным ростом цен на машины. В результате Fitch изменило свой прогноз на 2025 год для мирового автомобильного сектора с "нейтрального" на "ухудшающийся". "Эти тарифы, вероятно, приведут к сокращению производства и росту издержек, что может привести к снижению прибыльности и маржинальности свободного денежного потока эмитентов ниже их рейтинговой чувствительности в краткосрочной перспективе", - заключили аналитики.
https://1prime.ru/20250423/avto-856959456.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6c5c6bf7f96368fecd5f3b040d0adc7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, fitch ratings, цены на автомобили, мировая экономика, сша, пошлины
Экономика, Авто, Fitch Ratings, цены на автомобили, Мировая экономика, США, пошлины
16:39 23.04.2025
 
Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США

Fitch: автопроизводители повысят цены по всему миру для компенсации пошлин США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и спроса на свою продукцию, в том числе из-за необходимости повышать цены по всему миру, говорится в сообщении компании.
США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти.
"Fitch ожидает, что автопроизводители повысят цены по всему миру, чтобы компенсировать пошлины США, хотя последствия введения пошлин для марок и моделей могут различаться", - считают аналитики.
Они отмечают, что некоторые автопроизводители могут столкнуться с трудностями при повышении цен в достаточной степени, чтобы покрыть пошлину, и им придется вносить "болезненные" изменения в планы производства и продаж. Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативное влияние пошлин.
Отмечается, что автомобильные пошлины США представляют значительный риск для автопроизводителей из Мексики, Канады, Японии, Кореи и Германии. При этом относительная сила автомобильных рынков Штатов и Китая также уже дала трещину: там началось ослабление потребительского спроса, вызванное неопределенностью, связанной с тарифами, и потенциальным ростом цен на машины.
В результате Fitch изменило свой прогноз на 2025 год для мирового автомобильного сектора с "нейтрального" на "ухудшающийся".
"Эти тарифы, вероятно, приведут к сокращению производства и росту издержек, что может привести к снижению прибыльности и маржинальности свободного денежного потока эмитентов ниже их рейтинговой чувствительности в краткосрочной перспективе", - заключили аналитики.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Стало известно, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
15:30
 
ЭкономикаАвтоFitch Ratingsцены на автомобилиМировая экономикаСШАпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала