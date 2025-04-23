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Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США

Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Fitch спрогнозировало рост цен на авто по всему миру из-за пошлин США

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:39+0300

2025-04-23T16:39+0300

2025-04-23T16:39+0300

экономика

авто

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сша

пошлины

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для мирового автомобильного сектора из-за пошлин США: отрасль столкнется с сокращением производства и спроса на свою продукцию, в том числе из-за необходимости повышать цены по всему миру, говорится в сообщении компании. США в марте ввели пошлину в 25% на все импортируемые автомобили и некоторые автозапчасти. "Fitch ожидает, что автопроизводители повысят цены по всему миру, чтобы компенсировать пошлины США, хотя последствия введения пошлин для марок и моделей могут различаться", - считают аналитики. Они отмечают, что некоторые автопроизводители могут столкнуться с трудностями при повышении цен в достаточной степени, чтобы покрыть пошлину, и им придется вносить "болезненные" изменения в планы производства и продаж. Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативное влияние пошлин. Отмечается, что автомобильные пошлины США представляют значительный риск для автопроизводителей из Мексики, Канады, Японии, Кореи и Германии. При этом относительная сила автомобильных рынков Штатов и Китая также уже дала трещину: там началось ослабление потребительского спроса, вызванное неопределенностью, связанной с тарифами, и потенциальным ростом цен на машины. В результате Fitch изменило свой прогноз на 2025 год для мирового автомобильного сектора с "нейтрального" на "ухудшающийся". "Эти тарифы, вероятно, приведут к сокращению производства и росту издержек, что может привести к снижению прибыльности и маржинальности свободного денежного потока эмитентов ниже их рейтинговой чувствительности в краткосрочной перспективе", - заключили аналитики.

https://1prime.ru/20250423/avto-856959456.html

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авто, fitch ratings, цены на автомобили, мировая экономика, сша, пошлины