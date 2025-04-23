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Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1% - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1%
Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1%
Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 7,1% в годовом выражении - до 176 тысяч штук, следует из данных Росстата. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:09+0300
2025-04-23T19:09+0300
россия
росстат
авто
производство автомобилей
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 7,1% в годовом выражении - до 176 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в марте оно сократилось на 2,1% по сравнению с мартом прошлого года, а к февралю текущего - выросло на 0,2%. В абсолютных цифрах за месяц производство составило 60,9 тысячи штук. Производство грузовиков за первый квартал составило 36,6 тысячи штук, уменьшившись на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года. В марте их выпуск составил 14,2 тысячи, сократившись на 7,3% в годовом выражении и увеличившись на 4,6% в месячном. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в первом квартале сократился на 17,1% - до 3,8 тысячи штук, массой более 5 тонн - на 41%, до 2 248 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за три месяца снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 52,6 тысячи штук.
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россия, росстат, авто, производство автомобилей
РОССИЯ, Росстат, Авто, производство автомобилей
19:09 23.04.2025
 
Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1%

Росстат: Россия увеличила производство легковых авто в первом квартале до 176 тысяч штук

© РИА Новости . Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкСоветский автомобиль ВАЗ-2106
Советский автомобиль ВАЗ-2106 - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 7,1% в годовом выражении - до 176 тысяч штук, следует из данных Росстата.
При этом в марте оно сократилось на 2,1% по сравнению с мартом прошлого года, а к февралю текущего - выросло на 0,2%. В абсолютных цифрах за месяц производство составило 60,9 тысячи штук.
Производство грузовиков за первый квартал составило 36,6 тысячи штук, уменьшившись на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года. В марте их выпуск составил 14,2 тысячи, сократившись на 7,3% в годовом выражении и увеличившись на 4,6% в месячном.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в первом квартале сократился на 17,1% - до 3,8 тысячи штук, массой более 5 тонн - на 41%, до 2 248 штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания за три месяца снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 52,6 тысячи штук.
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РОССИЯРосстатАвтопроизводство автомобилей
 
 
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