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Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1%

Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Производство легковых автомобилей в России в I квартале выросло на 7,1%

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 7,1% в годовом выражении - до 176 тысяч штук, следует из данных Росстата. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:09+0300

2025-04-23T19:09+0300

2025-04-23T19:09+0300

россия

росстат

авто

производство автомобилей

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 7,1% в годовом выражении - до 176 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в марте оно сократилось на 2,1% по сравнению с мартом прошлого года, а к февралю текущего - выросло на 0,2%. В абсолютных цифрах за месяц производство составило 60,9 тысячи штук. Производство грузовиков за первый квартал составило 36,6 тысячи штук, уменьшившись на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года. В марте их выпуск составил 14,2 тысячи, сократившись на 7,3% в годовом выражении и увеличившись на 4,6% в месячном. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в первом квартале сократился на 17,1% - до 3,8 тысячи штук, массой более 5 тонн - на 41%, до 2 248 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за три месяца снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 52,6 тысячи штук.

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россия, росстат, авто, производство автомобилей