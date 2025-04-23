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Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли - 23.04.2025, ПРАЙМ
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесено на 1 января 2027 года, сообщила заместитель председателя белорусского госконцерна... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:20+0300
2025-04-23T14:01+0300
энергетика
нефть
россия
минск
белоруссия
белнефтехим
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МИНСК, 23 апр – ПРАЙМ. Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесено на 1 января 2027 года, сообщила заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина."С нашим стратегическим партнером Российской Федерацией мы ведем постоянный диалог в части движения по треку формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Работа эта поэтапная, в каждом государстве сложилась своя система работы на рынке нефти и нефтепродуктов, она требует взвешенного и тщательного подхода, осмысления. Обсуждая все эти вопросы в рамках ранее разработанных союзных программ, стороны пришли к пониманию, что процесс по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов требует тщательной проработки, и срок его формирования на сегодняшний день перенесен на 1 января 2027 года", - сказала Гурина, выступая в нижней палате белорусского парламента.Она представила депутатам законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в белорусско-российское межправсоглашение о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Протоколом предусматриваются продление срока действия соглашения до 31 декабря 2026 года и его автоматическое продление после 31 декабря 2026 года на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие документа. Поправки также предполагают отмену конкретного срока действия нормы о ежегодном включении в индикативные балансы нефти сырой, предназначенной для Белоруссии в объеме 24 миллиона тонн, поставляемой трубопроводным и иными видами транспорта.Как пояснила Гурина, планами формирования общего нефтяного рынка с 2027 года и объясняются те даты, которые были зафиксированы в протоколе "как изменение в соглашении"."Но в то же время тот механизм, который мы в протоколе предусматриваем, гибкий и предполагает, что если стороны в 2027 году примут решение какие-то еще моменты отработать и чуть сместить этот срок (запуска общего рынка - ред.), то уже нам не потребуются какие-то изменения. Мы будем работать в рамках соглашения и далее спокойно последовательно двигаться, отстаивая интересы Республики Беларусь в этом вопросе", - сказала представитель концерна.В декабре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа. Он отмечал, что работа по этому направлению в странах уже развернута. Между тем сроки начала работы общего нефтяного рынка неоднократно смещались.
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нефть, россия, минск, белоруссия, белнефтехим
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Белнефтехим
13:20 23.04.2025 (обновлено: 14:01 23.04.2025)
 
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли

Создание общего нефтяного рынка Белоруссии и России перенесли на 2027 год

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 23 апр – ПРАЙМ. Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесено на 1 января 2027 года, сообщила заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
"С нашим стратегическим партнером Российской Федерацией мы ведем постоянный диалог в части движения по треку формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Работа эта поэтапная, в каждом государстве сложилась своя система работы на рынке нефти и нефтепродуктов, она требует взвешенного и тщательного подхода, осмысления. Обсуждая все эти вопросы в рамках ранее разработанных союзных программ, стороны пришли к пониманию, что процесс по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов требует тщательной проработки, и срок его формирования на сегодняшний день перенесен на 1 января 2027 года", - сказала Гурина, выступая в нижней палате белорусского парламента.
Она представила депутатам законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в белорусско-российское межправсоглашение о сотрудничестве в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Протоколом предусматриваются продление срока действия соглашения до 31 декабря 2026 года и его автоматическое продление после 31 декабря 2026 года на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие документа. Поправки также предполагают отмену конкретного срока действия нормы о ежегодном включении в индикативные балансы нефти сырой, предназначенной для Белоруссии в объеме 24 миллиона тонн, поставляемой трубопроводным и иными видами транспорта.
Как пояснила Гурина, планами формирования общего нефтяного рынка с 2027 года и объясняются те даты, которые были зафиксированы в протоколе "как изменение в соглашении".
"Но в то же время тот механизм, который мы в протоколе предусматриваем, гибкий и предполагает, что если стороны в 2027 году примут решение какие-то еще моменты отработать и чуть сместить этот срок (запуска общего рынка - ред.), то уже нам не потребуются какие-то изменения. Мы будем работать в рамках соглашения и далее спокойно последовательно двигаться, отстаивая интересы Республики Беларусь в этом вопросе", - сказала представитель концерна.
В декабре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с РФ энергетических рынков нефти и газа. Он отмечал, что работа по этому направлению в странах уже развернута. Между тем сроки начала работы общего нефтяного рынка неоднократно смещались.
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