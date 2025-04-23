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ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России - 23.04.2025, ПРАЙМ
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ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России
ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России - 23.04.2025, ПРАЙМ
ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России
Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:23+0300
2025-04-23T08:23+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику. "Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня", - сказали в ФССП.
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россия, бизнес, общество , фссп
РОССИЯ, Бизнес, Общество , ФССП
08:23 23.04.2025
 
ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России

ФССП: запрет на выезд за границу можно снять за день, если долги погашены

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк% Судебные приставы
% Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику.
"Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня", - сказали в ФССП.
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