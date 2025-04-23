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ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России

ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России - 23.04.2025, ПРАЙМ

ФССП рассказала о сроках снятия ограничения на выезд из России

Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:23+0300

2025-04-23T08:23+0300

2025-04-23T08:23+0300

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Снятие ограничения на выезд из России занимает не более одного рабочего дня при погашении задолженности в полном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Ранее в ведомстве рассказали РИА Новости, что долг в 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду может стать причиной для ограничения приставом выезда из РФ должнику. "Снятие ограничения права на выезд из Российской Федерации по исполнительным производствам после уплаты задолженности в полном размере занимает не более одного рабочего дня", - сказали в ФССП.

https://1prime.ru/20250410/aktsii-856548247.html

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россия, бизнес, общество , фссп