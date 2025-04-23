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В Нидерландах достигли соглашения об увеличении добычи газа в Северном море - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/gaz-856965174.html
В Нидерландах достигли соглашения об увеличении добычи газа в Северном море
В Нидерландах достигли соглашения об увеличении добычи газа в Северном море - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах достигли соглашения об увеличении добычи газа в Северном море
Правительство Нидерландов и нефтяные компании подписали соглашение о увеличении добычи газа в Северном море для снижения зависимости от импортного газа, сообщил | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:42+0300
2025-04-23T16:42+0300
энергетика
газ
нефть
нидерланды
северное море
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ГААГА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов и нефтяные компании подписали соглашение о увеличении добычи газа в Северном море для снижения зависимости от импортного газа, сообщил в среду кабмин. "Правительство (Нидерландов), компания Energie Beheer Nederland (EBN) и отраслевая ассоциация Element NL достигли совместного соглашения об ответственной добыче оставшегося природного газа в Северном море... Соглашение направлено на более эффективную добычу газа на газовых месторождениях в Северном море", - говорится в заявлении на сайте правительства. Как отмечается, это позволит сделать Нидерланды менее зависимыми от газа из других стран, а также снизит негативное влияние на климат. "В мире, который становится все более нестабильным, важно, чтобы мы взяли на себя ответственность за собственное энергоснабжение. Это соглашение помогает нам двигаться вперед: с меньшей зависимостью от других стран, меньшими выбросами и с прицелом на будущее", - приводятся в заявлении слова министра климата и зеленого роста Нидерландов Софи Херманс.
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газ, нефть, нидерланды, северное море
Энергетика, Газ, Нефть, НИДЕРЛАНДЫ, СЕВЕРНОЕ МОРЕ
16:42 23.04.2025
 
В Нидерландах достигли соглашения об увеличении добычи газа в Северном море

Правительство Нидерландов и нефтяные компании увеличили добычу газа в Северном море

Добыча газа
Добыча газа
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ГААГА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов и нефтяные компании подписали соглашение о увеличении добычи газа в Северном море для снижения зависимости от импортного газа, сообщил в среду кабмин.
"Правительство (Нидерландов), компания Energie Beheer Nederland (EBN) и отраслевая ассоциация Element NL достигли совместного соглашения об ответственной добыче оставшегося природного газа в Северном море... Соглашение направлено на более эффективную добычу газа на газовых месторождениях в Северном море", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Как отмечается, это позволит сделать Нидерланды менее зависимыми от газа из других стран, а также снизит негативное влияние на климат.
"В мире, который становится все более нестабильным, важно, чтобы мы взяли на себя ответственность за собственное энергоснабжение. Это соглашение помогает нам двигаться вперед: с меньшей зависимостью от других стран, меньшими выбросами и с прицелом на будущее", - приводятся в заявлении слова министра климата и зеленого роста Нидерландов Софи Херманс.
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ЭнергетикаГазНефтьНИДЕРЛАНДЫСЕВЕРНОЕ МОРЕ
 
 
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