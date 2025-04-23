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В России в первом квартале продали 118 автомобилей Lada Aura
В России в первом квартале продали 118 автомобилей Lada Aura - 23.04.2025, ПРАЙМ
В России в первом квартале продали 118 автомобилей Lada Aura
Продажи автомобиля Lada Aura в России в первом квартале 2025 года составили 118 штук, тогда как с момента начала продаж 30 ноября до конца 2024 года было... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:51+0300
2025-04-23T15:51+0300
2025-04-23T15:51+0300
россия
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lada
авто
продажа автомобилей
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобиля Lada Aura в России в первом квартале 2025 года составили 118 штук, тогда как с момента начала продаж 30 ноября до конца 2024 года было продано 203 машины, следует из данных аналитического агентства "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "В первом квартале 2025 года в России было реализовано 118 бизнес-седанов Lada Aura. Для сравнения: в четвертом квартале прошлого года этот результат составил 203 единицы", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что 73% машин, проданных в январе-марте, пришлось на юридических лиц, что соответствует 86 экземплярам. Оставшиеся 27% или 32 автомобиля были проданы физлицам. В "Автостате" уточнили, что 30% от всех проданных Aura в первом квартале "осело" в Самарской области (35 штук). В Москве купили 12 автомобилей, а в других субъектах менее 10 штук.
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россия, автоваз, lada, авто, продажа автомобилей
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada, Авто, продажа автомобилей
В России в первом квартале продали 118 автомобилей Lada Aura
"Автостат": продажи Lada Aura в первом квартале 2025 года составили 118 штук
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобиля Lada Aura в России в первом квартале 2025 года составили 118 штук, тогда как с момента начала продаж 30 ноября до конца 2024 года было продано 203 машины, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года.
"В первом квартале 2025 года в России было реализовано 118 бизнес-седанов Lada Aura. Для сравнения: в четвертом квартале прошлого года этот результат составил 203 единицы", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что 73% машин, проданных в январе-марте, пришлось на юридических лиц, что соответствует 86 экземплярам. Оставшиеся 27% или 32 автомобиля были проданы физлицам.
В "Автостате" уточнили, что 30% от всех проданных Aura в первом квартале "осело" в Самарской области (35 штук). В Москве купили 12 автомобилей, а в других субъектах менее 10 штук.
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