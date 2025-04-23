https://1prime.ru/20250423/minoborony-856942759.html

ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области - 23.04.2025, ПРАЙМ

ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:25+0300

2025-04-23T08:25+0300

2025-04-23T08:25+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населённого пункта Степное Запорожской области", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250421/vsu-856869872.html

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