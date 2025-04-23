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ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области - 23.04.2025, ПРАЙМ
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:25+0300
2025-04-23T08:25+0300
2025-04-23T08:25+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населённого пункта Степное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Запорожская область, ВСУ
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
МО: дроны "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ