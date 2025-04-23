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Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США
Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода статистики Американского института нефти (API) о сокращении объема ее запасов в США, свидетельствуют... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:53+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода статистики Американского института нефти (API) о сокращении объема ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,93%, до 68,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 64,31 доллара. В ночь на среду API представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 апреля снизились на 4,565 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики предполагают, что за неделю по 18 апреля запасы нефти выросли на 1,6 миллиона баррелей - до 444,5 миллиона.
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нефть, рынки, сша, москва
Экономика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА
Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США
Нефть дорожает на данных API о сокращении объема ее запасов в США
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода статистики Американского института нефти (API) о сокращении объема ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,93%, до 68,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 64,31 доллара.
В ночь на среду API представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 апреля снизились на 4,565 миллиона баррелей.
Инвесторы ожидают позднее в среду выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики предполагают, что за неделю по 18 апреля запасы нефти выросли на 1,6 миллиона баррелей - до 444,5 миллиона.
Мировые цены на нефть повышаются до 2%