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Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США

Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после выхода данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода статистики Американского института нефти (API) о сокращении объема ее запасов в США, свидетельствуют... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:53+0300

2025-04-23T08:53+0300

2025-04-23T08:53+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода статистики Американского института нефти (API) о сокращении объема ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,93%, до 68,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 64,31 доллара. В ночь на среду API представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 апреля снизились на 4,565 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики предполагают, что за неделю по 18 апреля запасы нефти выросли на 1,6 миллиона баррелей - до 444,5 миллиона.

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нефть, рынки, сша, москва