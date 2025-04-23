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МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть - 23.04.2025, ПРАЙМ
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть
Мировые цены на нефть могут упасть еще сильнее, так как рост спроса будет значительно отставать от увеличения предложения в текущем году, заявил глава... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:29+0300
2025-04-23T13:29+0300
энергетика
нефть
москва
саудовская аравия
дональд трамп
фатих бироль
мэа
опек
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут упасть еще сильнее, так как рост спроса будет значительно отставать от увеличения предложения в текущем году, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "В этом году мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки, а рост добычи будет значительно выше. В этом контексте, если не будет других сюрпризов, можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть", - сказал он в интервью телеканалу Блумберг. МЭА из-за эскалации внешнеторговой напряженности понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 300 тысяч баррелей в сутки, до 730 тысяч баррелей, и теперь ожидает его на уровне 103,54 миллиона баррелей в сутки, говорилось в апрельском докладе агентства. Мировые цены на нефть ранее в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Так, максимально котировки нефти марки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. В среду Brent дорожает более чем на 1% и держится выше 68 долларов за баррель.
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нефть, москва, саудовская аравия, дональд трамп, фатих бироль, мэа, опек
Энергетика, Нефть, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Фатих Бироль, МЭА, ОПЕК
13:29 23.04.2025
 
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть

Глава МЭА Бироль: мировые цены на нефть могут упасть еще сильнее

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут упасть еще сильнее, так как рост спроса будет значительно отставать от увеличения предложения в текущем году, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"В этом году мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки, а рост добычи будет значительно выше. В этом контексте, если не будет других сюрпризов, можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть", - сказал он в интервью телеканалу Блумберг.
МЭА из-за эскалации внешнеторговой напряженности понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 300 тысяч баррелей в сутки, до 730 тысяч баррелей, и теперь ожидает его на уровне 103,54 миллиона баррелей в сутки, говорилось в апрельском докладе агентства.
Мировые цены на нефть ранее в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи.
Так, максимально котировки нефти марки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. В среду Brent дорожает более чем на 1% и держится выше 68 долларов за баррель.
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ЭнергетикаНефтьМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампФатих БирольМЭАОПЕК
 
 
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