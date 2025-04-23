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Цены на нефть растут на ожиданиях данных о запасах в США - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/neft-856957165.html
Цены на нефть растут на ожиданиях данных о запасах в США
Цены на нефть растут на ожиданиях данных о запасах в США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на ожиданиях данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне ожидания данных по запасам в США и оптимизма по поводу торговых отношений Вашингтона и Пекина,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:22+0300
2025-04-23T14:22+0300
экономика
нефть
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китай
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне ожидания данных по запасам в США и оптимизма по поводу торговых отношений Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,87%, до 68,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,94%, до 64,27 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 18 апреля коммерческие запасы сырья в Штатах сократились на 0,7 миллиона баррелей после увеличения на 0,5 миллиона баррелей неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, упали на 4,6 миллиона баррелей. Способствует росту цен и некоторое ослабление торговой напряженности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на закрытом саммите инвесторов во вторник, что двум крупнейшим экономикам мира придется искать пути деэскалации, пишет агентство Блумберг. А президент США Дональд Трамп отметил, что пошлины против Китая будут "существенно" снижены. Китай является крупным импортером и потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле КНР отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.
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нефть, рынки, сша, китай
Экономика, Нефть, Рынки, США, КИТАЙ
14:22 23.04.2025
 
Цены на нефть растут на ожиданиях данных о запасах в США

Цены на нефть растут на фоне ожидания данных по запасам в США и оптимизма по торговле

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне ожидания данных по запасам в США и оптимизма по поводу торговых отношений Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,87%, до 68,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,94%, до 64,27 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 18 апреля коммерческие запасы сырья в Штатах сократились на 0,7 миллиона баррелей после увеличения на 0,5 миллиона баррелей неделей ранее.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, упали на 4,6 миллиона баррелей.
Способствует росту цен и некоторое ослабление торговой напряженности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на закрытом саммите инвесторов во вторник, что двум крупнейшим экономикам мира придется искать пути деэскалации, пишет агентство Блумберг. А президент США Дональд Трамп отметил, что пошлины против Китая будут "существенно" снижены. Китай является крупным импортером и потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле КНР отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть
13:29
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАКИТАЙ
 
 
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