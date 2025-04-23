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Добыча нефти в США за неделю по 18 апреля слабо сократилась
Добыча нефти в США за неделю по 18 апреля слабо сократилась - 23.04.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю по 18 апреля слабо сократилась
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, символически сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки - до 13,46 миллиона баррелей в день, следует из... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T17:36+0300
2025-04-23T17:36+0300
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добыча нефти
добыча нефти в сша
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, символически сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки - до 13,46 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,49 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в январе добыча нефти в США составила 13,146 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в феврале показатель составил 13,35 миллиона баррелей в сутки, в марте - 13,55 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 200 тысяч баррелей в день, до 13,56 миллиона баррелей.
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нефть, сша, добыча нефти, добыча нефти в сша
Энергетика, Нефть, США, добыча нефти, добыча нефти в США
Добыча нефти в США за неделю по 18 апреля слабо сократилась
Добыча нефти в США за неделю по 18 апреля снизилась до 13,46 миллиона баррелей в день
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, символически сократилась - на 2 тысячи баррелей в сутки - до 13,46 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,49 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в январе добыча нефти в США составила 13,146 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в феврале показатель составил 13,35 миллиона баррелей в сутки, в марте - 13,55 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 200 тысяч баррелей в день, до 13,56 миллиона баррелей.
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 0,1%