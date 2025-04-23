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Цены на нефть падают после новости о дополнительном росте добычи ОПЕК+

Цены на нефть падают после новости о дополнительном росте добычи ОПЕК+ - 23.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть падают после новости о дополнительном росте добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 2%, и падение достигало примерно 3% после новостей о том, что некоторые страны ОПЕК+ могут предложить... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T17:57+0300

2025-04-23T17:57+0300

2025-04-23T17:57+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 2%, и падение достигало примерно 3% после новостей о том, что некоторые страны ОПЕК+ могут предложить дополнительно ускорить увеличение добычи этого сырья с июня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,71%, до 66,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,79%, до 62,53 доллара. Сразу после публикации информационного агентства Рейтера снижение обеих марок достигало почти 3%. А до публикации нефть теряла в цене в районе 1%. Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая. Чуть позже также была опубликована статистика запасов нефти в США. Показатель за предыдущую неделю неожиданно вырос - на 0,2 миллиона баррелей, до 443,1 миллиона. При этом запасы бензина и дистиллятов в стране снизились, причём сильнее ожиданий – до 229,5 и 106,9 миллиона баррелей соответственно.

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нефть, сша, опек, рынки