https://1prime.ru/20250423/neft-856968599.html
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,5 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,5 миллиона баррелей - 23.04.2025, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,5 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, увеличился на 468 тысяч баррелей - до 397,477 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T18:03+0300
2025-04-23T18:03+0300
2025-04-23T18:03+0300
энергетика
нефть
сша
стратегический нефтяной резерв
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, увеличился на 468 тысяч баррелей - до 397,477 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте глава минэнерго Крис Райт заявил, что США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
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нефть, сша, стратегический нефтяной резерв
Энергетика, Нефть, США, стратегический нефтяной резерв
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,5 миллиона баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос до 397,477 миллиона баррелей
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, увеличился на 468 тысяч баррелей - до 397,477 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте глава минэнерго Крис Райт заявил, что США потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.
Цены на нефть падают после новости о дополнительном росте добычи ОПЕК+