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В России возобновили продажи Nissan Qashqai - 23.04.2025, ПРАЙМ
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В России возобновили продажи Nissan Qashqai
В России возобновили продажи Nissan Qashqai - 23.04.2025, ПРАЙМ
В России возобновили продажи Nissan Qashqai
Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки Nissan Qashqai второго поколения. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на эти... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T22:42+0300
2025-04-23T22:42+0300
авто
продажа автомобилей
nissan
бизнес
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки Nissan Qashqai второго поколения. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на эти автомобили ощутимо ниже, чем на китайские аналоги, и начинаются от 2,2 миллиона рублей.Как отмечает портал, Nissan Qashqai обойдется россиянам дешевле китайских авто. Так, к примеру, Jetour Dashing в начальной комплектации с "механикой" обойдется минимум в 2, 49 миллиона рублей, цены на Geely Coolray стартуют от 2,79 миллиона рублей, а Jetta VS5, собранная на платформе Volkswagen, не продается дешевле 2,95 миллиона рублей.Согласно данным "Автоновости дня", наиболее выгодные условия покупки Qashqai можно найти в Иркутске, где один из автосалонов предлагает доставить машину со склада в Китае за 2,2 миллиона рублей. По информации из объявления, поставка занимает от двух до трех недель, при этом окончательная цена уже включает все сопутствующие расходы. В оснащение входят отделка салона экокожей, кожаный руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, электронный "ручник", климат-контроль и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.В Пензе по той же цене можно приобрести аналогичный Qashqai с пробегом всего 200 км и тканевым салоном. Продавец указывает, что автомобиль был куплен у официального дилера и, возможно, является экземпляром российской сборки.В других регионах, отмечает портал, цены заметно выше. Так, в Подольске за "китайский" Qashqai просят 2,8 миллиона рублей, в Москве стоимость варьируется от 2,93 миллиона до 2,95 миллиона рублей, в Брянске авто можно приобрести за 2,99 миллиона рублей. В Набережных Челнах и Краснодаре цена превышает 3 миллиона рублей, а в Воронеже полноприводные версии выставлены по цене от 3,76 миллиона рублей без учета возможных скидок.Что касается технической части, все версии комплектуются одинаковым мотором — атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 151 л.с., работающим в связке с вариатором.
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авто, продажа автомобилей, nissan, бизнес
Авто, продажа автомобилей, Nissan, Бизнес
22:42 23.04.2025
 
В России возобновили продажи Nissan Qashqai

"Автоновости дня": в России снова доступен для покупки Nissan Qashqai от 2,2 млн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный Женевский автосалон
Международный Женевский автосалон - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту россиянам стал доступен для покупки Nissan Qashqai второго поколения. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на эти автомобили ощутимо ниже, чем на китайские аналоги, и начинаются от 2,2 миллиона рублей.
Как отмечает портал, Nissan Qashqai обойдется россиянам дешевле китайских авто. Так, к примеру, Jetour Dashing в начальной комплектации с "механикой" обойдется минимум в 2, 49 миллиона рублей, цены на Geely Coolray стартуют от 2,79 миллиона рублей, а Jetta VS5, собранная на платформе Volkswagen, не продается дешевле 2,95 миллиона рублей.
Согласно данным "Автоновости дня", наиболее выгодные условия покупки Qashqai можно найти в Иркутске, где один из автосалонов предлагает доставить машину со склада в Китае за 2,2 миллиона рублей. По информации из объявления, поставка занимает от двух до трех недель, при этом окончательная цена уже включает все сопутствующие расходы. В оснащение входят отделка салона экокожей, кожаный руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, электронный "ручник", климат-контроль и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.
В Пензе по той же цене можно приобрести аналогичный Qashqai с пробегом всего 200 км и тканевым салоном. Продавец указывает, что автомобиль был куплен у официального дилера и, возможно, является экземпляром российской сборки.
В других регионах, отмечает портал, цены заметно выше. Так, в Подольске за "китайский" Qashqai просят 2,8 миллиона рублей, в Москве стоимость варьируется от 2,93 миллиона до 2,95 миллиона рублей, в Брянске авто можно приобрести за 2,99 миллиона рублей. В Набережных Челнах и Краснодаре цена превышает 3 миллиона рублей, а в Воронеже полноприводные версии выставлены по цене от 3,76 миллиона рублей без учета возможных скидок.
Что касается технической части, все версии комплектуются одинаковым мотором — атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 151 л.с., работающим в связке с вариатором.
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