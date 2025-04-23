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ОПЕК поддержала переориентацию политики МЭА на энергетическую безопасность

ОПЕК поддержала переориентацию политики МЭА на энергетическую безопасность - 23.04.2025, ПРАЙМ

ОПЕК поддержала переориентацию политики МЭА на энергетическую безопасность

ОПЕК поддерживает переориентацию политики Международного энергетического агентства (МЭА) с достижения нулевого уровня выбросов углерода в атмосферу Земли за... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:21+0300

2025-04-23T13:21+0300

2025-04-23T13:21+0300

энергетика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. ОПЕК поддерживает переориентацию политики Международного энергетического агентства (МЭА) с достижения нулевого уровня выбросов углерода в атмосферу Земли за счет отказа от всего ископаемого топлива ("чистого нуля") на энергетическую безопасность, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. "В последние годы МЭА продвигало идеологически мотивированные цели "чистого нуля", которые часто сопровождались целевыми показателями или сроками, не дающими представления о том, что на самом деле подразумевает их достижение. В 2021 году МЭА опубликовало доклад "Чистый ноль к 2050 году - дорожная карта для мирового энергетического сектора". Он породил неопределенность для правительств, бизнеса и инвесторов", - написал он в своей статье. "В конце этой недели правительство Великобритании и Международное энергетическое агентство... проводят в Лондоне "Международный саммит по вопросам будущего энергетической безопасности". Общая тема саммита - та, которую поддерживает ОПЕК. Позитивно видеть, что МЭА переориентируется на энергетическую безопасность после отхода от этой фундаментальной цели", - добавил аль-Гайс. Он заявил, что первоначальная политика "чистого нуля" часто сопровождалась призывами прекратить инвестировать в нефть, газ и уголь, при этом не учитывалось, как это повлияет на энергобезопасность - эти источники энергии по-прежнему занимают более 80% в мировом энергобалансе. По словам генсека ОПЕК, изображение возобновляемых источников энергии как "хороших", а углеводородов как "плохих" создавало политику, основанную на желаемом, а не на реальных данных и тенденциях, и привело к недоинвестированию нефтегазовой отрасли. "С точки зрения ОПЕК, мы считаем, что энергетическая безопасность должна идти рука об руку с сокращением выбросов и обеспечением устойчивого развития. Мы не рассматриваем ничего в отдельности. Мы ничего не отвергаем. Это требует крупных инвестиций во все виды энергии, во все технологии и понимания потребностей всех народов", - подчеркнул аль-Гайс.

https://1prime.ru/20250422/opek-856917045.html

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