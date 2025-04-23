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Президент Колумбии заявил, что не может посетить США

Президент Колумбии заявил, что не может посетить США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Президент Колумбии заявил, что не может посетить США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T03:08+0300

2025-04-23T03:08+0300

2025-04-23T03:08+0300

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МЕХИКО, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. "Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация. Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США. Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами". В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.

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мировая экономика, общество , сша, колумбия, бразилия, дональд трамп, мид