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Президент Колумбии заявил, что не может посетить США
Президент Колумбии заявил, что не может посетить США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Президент Колумбии заявил, что не может посетить США
Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T03:08+0300
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МЕХИКО, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу.
"Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация.
Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США.
Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами".
В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
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Экономика, Мировая экономика, Общество , США, КОЛУМБИЯ, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, МИД
Президент Колумбии заявил, что не может посетить США
Президент Колумбии Петро заявил, что у него отозвали визу
МЕХИКО, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе правительственного мероприятия, что не может посетить США, поскольку у него отозвали визу.
"Я сейчас не могу поехать (в США - ред.), потому что, по-моему, меня лишили визы. В ней не было необходимости, ну да ладно. Я уже видел Дональда Дака несколько раз", - сказал Петро в ходе мероприятия, которое транслировала в социальных сетях его администрация.
Случаи аннулирования Соединенными Штатами визы колумбийского президента крайне редки, в недавней истории Колумбии такое случалось только с президентом Эрнесто Сампером. Политика уличили в использовании средств наркокартеля Кали для предвыборной кампании, после чего ему запретили въезд в США.
Местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Колумбии уточнили, что виза президента не была аннулирована, а имело место "недопонимание относительно санкций, объявленных (президентом США - ред.) Дональдом Трампом в конце января на фоне напряженности из-за возвращения самолета с депортированными колумбийцами".
В январе Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Петро тогда даже запретил самолетам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории Колумбии. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.