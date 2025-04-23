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Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:01+0300
2025-04-23T20:01+0300
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МИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Формирование объединенного рынка нефти и газа обсуждали сегодня Виктор Каранкевич и Александр Новак", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что "на переговорах вице-премьера Беларуси и зампреда правительства России шла речь о работе по углублению интеграции в рамках Союзного государства, о взаимодействии в торгово-экономической и энергетической сферах, об условиях поставок энергоресурсов". Ранее в среду Каранкевич провел в Москве переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Как сообщала пресс-служба правительства РФ, были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего промышленного сотрудничества, в том числе в области авиастроения, автомобилестроения и в химической отрасли.
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газ, россия, белоруссия, минск, александр новак, денис мантуров, нефть
Энергетика, Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Новак, Денис Мантуров, Нефть
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Новак и Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа РФ и Белоруссии
МИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Формирование объединенного рынка нефти и газа обсуждали сегодня Виктор Каранкевич и Александр Новак", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что "на переговорах вице-премьера Беларуси и зампреда правительства России шла речь о работе по углублению интеграции в рамках Союзного государства, о взаимодействии в торгово-экономической и энергетической сферах, об условиях поставок энергоресурсов".
Ранее в среду Каранкевич провел в Москве переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
Как сообщала пресс-служба правительства РФ, были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего промышленного сотрудничества, в том числе в области авиастроения, автомобилестроения и в химической отрасли.
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли