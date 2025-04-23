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Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа

Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа

Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T20:01+0300

2025-04-23T20:01+0300

2025-04-23T20:01+0300

энергетика

газ

россия

белоруссия

минск

александр новак

денис мантуров

нефть

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МИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Формирование объединенного рынка нефти и газа обсуждали сегодня Виктор Каранкевич и Александр Новак", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что "на переговорах вице-премьера Беларуси и зампреда правительства России шла речь о работе по углублению интеграции в рамках Союзного государства, о взаимодействии в торгово-экономической и энергетической сферах, об условиях поставок энергоресурсов". Ранее в среду Каранкевич провел в Москве переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Как сообщала пресс-служба правительства РФ, были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего промышленного сотрудничества, в том числе в области авиастроения, автомобилестроения и в химической отрасли.

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белоруссия

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газ, россия, белоруссия, минск, александр новак, денис мантуров, нефть