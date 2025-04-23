Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250423/rynki-856971750.html
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:01+0300
2025-04-23T20:01+0300
энергетика
газ
россия
белоруссия
минск
александр новак
денис мантуров
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Формирование объединенного рынка нефти и газа обсуждали сегодня Виктор Каранкевич и Александр Новак", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства. Отмечается, что "на переговорах вице-премьера Беларуси и зампреда правительства России шла речь о работе по углублению интеграции в рамках Союзного государства, о взаимодействии в торгово-экономической и энергетической сферах, об условиях поставок энергоресурсов". Ранее в среду Каранкевич провел в Москве переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Как сообщала пресс-служба правительства РФ, были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего промышленного сотрудничества, в том числе в области авиастроения, автомобилестроения и в химической отрасли.
https://1prime.ru/20250423/belneftekhim-856953687.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, белоруссия, минск, александр новак, денис мантуров, нефть
Энергетика, Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Новак, Денис Мантуров, Нефть
20:01 23.04.2025
 
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа

Новак и Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа РФ и Белоруссии

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правительства России Александр Новак и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа, условия поставок энергоресурсов, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Формирование объединенного рынка нефти и газа обсуждали сегодня Виктор Каранкевич и Александр Новак", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что "на переговорах вице-премьера Беларуси и зампреда правительства России шла речь о работе по углублению интеграции в рамках Союзного государства, о взаимодействии в торгово-экономической и энергетической сферах, об условиях поставок энергоресурсов".
Ранее в среду Каранкевич провел в Москве переговоры с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
Как сообщала пресс-служба правительства РФ, были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего промышленного сотрудничества, в том числе в области авиастроения, автомобилестроения и в химической отрасли.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли
13:20
 
ЭнергетикаГазРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр НовакДенис МантуровНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала