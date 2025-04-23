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Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/siluanov-856956071.html
Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени
Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени - 23.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени
Отсечка по цене нефти в действующем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель уже, вероятно, не отвечает вызовам времени, заявил министр финансов РФ Антон... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:54+0300
2025-04-23T13:54+0300
экономика
нефть
саудовская аравия
антон силуанов
опек
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отсечка по цене нефти в действующем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель уже, вероятно, не отвечает вызовам времени, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Мировые цены на нефть в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Кроме того, министерство значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год - до 68 долларов за баррель с 81,7 доллара. "Текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России", - сказал Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина. "Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне 60 долларов за баррель, правда, сегодня, эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - добавил он. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если цена ниже цены отсечения, соответственно, привлекаются средства из ФНБ.
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нефть, саудовская аравия, антон силуанов, опек
Экономика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Антон Силуанов, ОПЕК
13:54 23.04.2025
 
Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени

Силуанов: отсечка по цене нефти в $60 за баррель уже не отвечает вызовам времени

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отсечка по цене нефти в действующем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель уже, вероятно, не отвечает вызовам времени, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Мировые цены на нефть в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Кроме того, министерство значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год - до 68 долларов за баррель с 81,7 доллара.
"Текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России", - сказал Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.
"Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне 60 долларов за баррель, правда, сегодня, эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - добавил он.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если цена ниже цены отсечения, соответственно, привлекаются средства из ФНБ.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
МЭА допустило дальнейшее падение цен на нефть
13:29
 
ЭкономикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАнтон СилуановОПЕК
 
 
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