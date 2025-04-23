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Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени

Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени - 23.04.2025, ПРАЙМ

Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени

Отсечка по цене нефти в действующем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель уже, вероятно, не отвечает вызовам времени, заявил министр финансов РФ Антон... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:54+0300

2025-04-23T13:54+0300

2025-04-23T13:54+0300

экономика

нефть

саудовская аравия

антон силуанов

опек

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отсечка по цене нефти в действующем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель уже, вероятно, не отвечает вызовам времени, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Мировые цены на нефть в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Кроме того, министерство значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год - до 68 долларов за баррель с 81,7 доллара. "Текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России", - сказал Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина. "Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне 60 долларов за баррель, правда, сегодня, эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - добавил он. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если цена ниже цены отсечения, соответственно, привлекаются средства из ФНБ.

https://1prime.ru/20250423/neft-856954322.html

саудовская аравия

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нефть, саудовская аравия, антон силуанов, опек