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США могут признать Крым российским, считает эксперт - 23.04.2025, ПРАЙМ
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США могут признать Крым российским, считает эксперт
США могут признать Крым российским, считает эксперт - 23.04.2025, ПРАЙМ
США могут признать Крым российским, считает эксперт
США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T07:22+0300
2025-04-23T07:22+0300
россия
экономика
мировая экономика
крым
сша
украина
владимир путин
джо байден
стив уиткофф
ран
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства. Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество". Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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40
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4.7
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россия, мировая экономика, крым, сша, украина, владимир путин, джо байден, стив уиткофф, ран, оон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КРЫМ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Джо Байден, Стив Уиткофф, РАН, ООН
07:22 23.04.2025
 
США могут признать Крым российским, считает эксперт

Политолог Блохин: США могут признать Крым российским, чтобы вернуть Россию в орбиту Запада

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество".
Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКРЫМСШАУКРАИНАВладимир ПутинДжо БайденСтив УиткоффРАНООН
 
 
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