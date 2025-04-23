https://1prime.ru/20250423/ssha-856941540.html
США могут признать Крым российским, считает эксперт
США могут признать Крым российским, считает эксперт - 23.04.2025, ПРАЙМ
США могут признать Крым российским, считает эксперт
США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T07:22+0300
2025-04-23T07:22+0300
2025-04-23T07:22+0300
россия
экономика
мировая экономика
крым
сша
украина
владимир путин
джо байден
стив уиткофф
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856941540.jpg?1745382128
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество".
Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
крым
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, крым, сша, украина, владимир путин, джо байден, стив уиткофф, ран, оон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КРЫМ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Джо Байден, Стив Уиткофф, РАН, ООН
США могут признать Крым российским, считает эксперт
Политолог Блохин: США могут признать Крым российским, чтобы вернуть Россию в орбиту Запада
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я допускаю, что Соединенные Штаты могут признать Крым. Я допускаю, что эта вероятность довольно-таки велика. Тем более, что для (президента США Дональда) Трампа нужно нормализовать отношения с Москвой, для Трампа главным противником является Китай, и вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада. А для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил эксперт, США при Трампе ничего не потеряют от подобного шага, в то время как при его предшественнике Джо Байдене сама идея переговоров с Москвой уже рассматривалась "как пораженчество".
Как ранее писала газета Wall Street Journal, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.