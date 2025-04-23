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Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции
Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции
Российским туристам, планирующим отдых в Турции, следует следить за курсом валют и обменивать свои деньги заранее, самой выгодной будет, вероятнее всего,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T07:16+0300
2025-04-23T07:16+0300
туризм
бизнес
рынки
турция
анталья
анкара
атор
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АНКАРА, 23 апр – ПРАЙМ. Российским туристам, планирующим отдых в Турции, следует следить за курсом валют и обменивать свои деньги заранее, самой выгодной будет, вероятнее всего, местная валюта – лира, но может быть удобным использование карт, привязанных к рублевым счетам, сообщил РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник опускался ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Укрепление российской валюты способствовало конкуренции на туристическом рынке Турции, начали готовиться новые пакеты услуг и предложений, прокомментировал накануне РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, знакомый с ситуацией. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее в апреле отмечала, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля. "На курортах Турции для российских туристов самой выгодной валютой будет, вероятнее всего, турецкая лира. Однако также стоит учитывать, что многие места принимают оплату в долларах или евро. Рекомендуется следить за курсами валют и менять деньги заранее, чтобы получить более выгодный курс. Кроме того, использование карт, привязанных к рублевым счетам, может быть удобным вариантом, если они предлагают выгодные условия по курсам при оплате за границей", - сказал собеседник агентства. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
туризм, бизнес, рынки, турция, анталья, анкара, атор
Туризм, Бизнес, Рынки, ТУРЦИЯ, Анталья, Анкара, АТОР
07:16 23.04.2025
 
Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции

Метрдотель: россиянам, планирующим отдых в Турции, стоит обменивать деньги заранее

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АНКАРА, 23 апр – ПРАЙМ. Российским туристам, планирующим отдых в Турции, следует следить за курсом валют и обменивать свои деньги заранее, самой выгодной будет, вероятнее всего, местная валюта – лира, но может быть удобным использование карт, привязанных к рублевым счетам, сообщил РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье.
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник опускался ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Укрепление российской валюты способствовало конкуренции на туристическом рынке Турции, начали готовиться новые пакеты услуг и предложений, прокомментировал накануне РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, знакомый с ситуацией. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее в апреле отмечала, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля.
"На курортах Турции для российских туристов самой выгодной валютой будет, вероятнее всего, турецкая лира. Однако также стоит учитывать, что многие места принимают оплату в долларах или евро. Рекомендуется следить за курсами валют и менять деньги заранее, чтобы получить более выгодный курс. Кроме того, использование карт, привязанных к рублевым счетам, может быть удобным вариантом, если они предлагают выгодные условия по курсам при оплате за границей", - сказал собеседник агентства.
Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
 
ТуризмБизнесРынкиТУРЦИЯАнтальяАнкараАТОР
 
 
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