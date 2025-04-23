https://1prime.ru/20250423/valjuta-856941459.html

Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции

Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, какая валюта выгоднее всего для отдыха в Турции

Российским туристам, планирующим отдых в Турции, следует следить за курсом валют и обменивать свои деньги заранее, самой выгодной будет, вероятнее всего,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T07:16+0300

2025-04-23T07:16+0300

2025-04-23T07:16+0300

туризм

бизнес

рынки

турция

анталья

анкара

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856941459.jpg?1745381762

АНКАРА, 23 апр – ПРАЙМ. Российским туристам, планирующим отдых в Турции, следует следить за курсом валют и обменивать свои деньги заранее, самой выгодной будет, вероятнее всего, местная валюта – лира, но может быть удобным использование карт, привязанных к рублевым счетам, сообщил РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник опускался ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Укрепление российской валюты способствовало конкуренции на туристическом рынке Турции, начали готовиться новые пакеты услуг и предложений, прокомментировал накануне РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, знакомый с ситуацией. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее в апреле отмечала, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены, в том числе благодаря укреплению рубля. "На курортах Турции для российских туристов самой выгодной валютой будет, вероятнее всего, турецкая лира. Однако также стоит учитывать, что многие места принимают оплату в долларах или евро. Рекомендуется следить за курсами валют и менять деньги заранее, чтобы получить более выгодный курс. Кроме того, использование карт, привязанных к рублевым счетам, может быть удобным вариантом, если они предлагают выгодные условия по курсам при оплате за границей", - сказал собеседник агентства. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта 2025 года заявил, что власти в Анкаре ожидают в этом году более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более 7 миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

турция

анталья

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, рынки, турция, анталья, анкара, атор